Скандал з відставкою Гончарука: наскільки реальна загроза урядової кризи?

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у п’ятницю,17 січня, повідомив на своїй сторінці у Facebook, що написав заяву про відставку і передав її президентові України Володимиру Зеленському. Це сталося після оприлюднення записів розмови нібито прем'єра з провідними членами уряду і Національного банку. Президент України вимагає від правоохоронних органів встановити причетних до запису розмов. А оглядачі поки сперечаються про те, хто може стояти за оприлюдненням записів.

Кабмін працює у штатному режимі

Одразу після того, як прем'єр Гончарук повідомив, що передав заяву про свою відставку президентові Зеленському, опозиційні політики виступили із критикою, адже згідно з 85-ю статтею Конституції України, звільнення глави уряду належить до повноважень Верховної Ради. А роль президента у звільненні з посади очільника уряду жодним чином не згадується у законодавстві. Сам Гончарук пояснив, що заява написана на ім'я голови парламенту і передана Зеленському із правом скерування її за цією адресою.

Прем'єр сказав, що діяв так в інтересах "єдності владної команди", яка наразі складається з монобільшості партії Зеленського "Слуга народу" в парламенті, яка і сформувала нинішній склад уряду. "Наша сильна позиція полягає в тому, що ми одна команда. Нею і хочемо залишатися", - заявив Гончарук у своєму виступі у Верховній Раді і додав, що його уряд продовжує працювати "в штатному режимі". Він поскаржився на "велику кількість інформаційних атак і маніпуляцій" і заперечив намагання ініціаторів цих атак переконати Зеленського в тому, що уряд його не поважає.

Урядова криза чи складне випробування?

Загроза урядової кризи в Україні стала вже третім потрясінням у перші ж дні цього року. Раніше опозиція піддала нищівній критиці державне керівництво, а в тому числі й прем'єра, за його відсутність в Україні і неналежну й запізнілу реакцію на збиття в Ірані українського пасажирського літака. А вже за тиждень спалахнув скандал навколо призначення собі урядовцями зарплатні, яка до 30 разів перевищувала середню зарплатню в державі. Нинішня історія з відставкою прем'єра розвивається на тлі широкого обговорення в політичних колах і в суспільстві оприлюдненого в соцмережах запису нібито наради Гончарука з членами уряду і Нацбанку з критикою компетентності Володимира Зеленського.

Водночас Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтримав Гончарука за "низький бюджетний дефіцит, зниження держборгу щодо ВВП, низьку інфляцію і накопичення валютних резервів. Київський фінансовий аналітик Сергій Фурса вважає, що уряд Гончарука успішно стримує інфляцію, бо спромігся вийти на ринок зовнішніх запозичень у гривні, що зміцнює національну грошову одиницю. Але це могло спричинити невдоволення олігархів, яким вигідні дешева робоча сила і слабка гривня, зазначив експерт. В самому ж оприлюдненому записі нібито неформального спілкування урядовців Фурса не вбачає "ані скандалу, ані компромату".

Директор київського Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський також сказав DW, що він не бачить жодних дій уряду, через які економіка України могла би увійти в кризу. "Я б не вів дискусії про провал, чи не провал, про зраду, чи перемогу. Але справедливо і те, що нинішня влада прийшла не на порожнє місце і багато в чому користується доробками попередньої влади", - зазначив Бураковський. Та як розвиватиметься "скандал з плівками" - поки сказати важко.

Ігор Бураковський

Оглядачі про версії скандалу

Пресслужба офісу президента підтвердила, що Зеленський отримав заяву Гончарука і пообіцяла повідомити про її розгляд згодом. У другій половині дня президентська пресслужба повідомила про нараду Зеленського з керівниками Служби безпеки України, офісу Генпрокурора, міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Держбюро розслідувань та управління державної охорони. На ній президент зажадав від правоохоронців "за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України", а також вжити заходів з унеможливлення "подібних інцидентів в майбутньому й технічно забезпечити захист інформації".

Тим часом, в середовищі українських політологів нуртує версія про намагання з боку олігарха Ігоря Коломойського, активи якого заарештовані в кількох західних державах за рішенням судів, дискредитувати Гончарука. На думку Фурси, конфлікт між інтересами держави і Коломойського щодо Приватбанку та відносин з МВФ "рано чи пізно змусить президента Зеленського зробити свій вибір". Сергій Фурса додав, що свою зацікавленість у відставці українського прем'єра виявили і росіяни. "Якщо вже звільняти уряд за побажанням олігарха і росіян, а не за виявлену корупцію, чи якісь злочини, це буде неправильний сигнал для інвесторів. Особливо напередодні візиту Зеленського на щорічну економічну зустріч у Давосі", - сказав оглядач.

У свою чергу, голова київського Інституту світової політики Євген Магда вважає скандал навколо заяви Гончарука про відставку наслідком відсутності ідеологічної і політичної єдності в оточенні Зеленського, в партії "Слуга народу" і в усіх контрольованих нею гілках влади. "Але мене лякає не вся ця метушня, а те, що через безконтрольне підслуховування і оприлюднення розмов найвищих посадовців відбувається дискредитація України на міжнародному рівні", - сказав Магда.