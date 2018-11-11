Скандальний губернатор: у Ріо хочуть віддати злочинців на відстріл снайперам

"Правильно - це вбивати бандита, котрий має при собі зброю. І поліція чинитиме правильно: його голівоньку братимуть на приціл - і вогонь!" Такі драконівські методи боротьби проти наркоторгівців у Ріо-де-Жанейро анонсував в інтерв'ю бразильському виданню Estado de S. Paulo федеральний суддя країни Вілсон Вітцель.

В ефірі телеканалу GloboNews він також прокоментував фото озброєних молодих людей, зроблені з гелікоптера. Приголомшеним телеведучим Вітцель заявив, що, мовляв, якби побачив такі кадри з патрульного гелікоптера поліцейських, він тієї ж миті віддав би їм наказ відкрити вогонь.

Нахвилі правоконсервативних поглядів

Ще кілька тижнів тому суддю Вітцеля у Бразилії мало хто знав. За даними серпневого опитування, рейтинг його популярності був на рівні лише одного відсотка. Наприкінці жовтня його обрали губернатором округу Ріо-де-Жанейро з несподіваними 60 відсотками голосів. Як і обраний президентом Бразилії прихильник військової диктатури та колишній десантник Жаір Болсонару, Вітцель піднявся на хвилі популярності ультраправих поглядів. Посаду губернатора він обійме з першого січня. Своїм пріоритетом він обіцяє зробити боротьбу проти насильства, в якому потопає Ріо. Розпочаті ще 2008 року заходи з відновлення правопорядку у фавелах - бідних околицях Ріо-де-Жанейро - за допомогою розширення мережі поліцейських відділків останнім часом зазнали краху. Попри усі зусилля влади банди наркоторгівців із важкою зброєю активно повертаються і починають знову панувати у передмістях Ріо.

Іще кілька тижнів тому колишнього федерального суддю Вілсона Вітцеля мало хто знав

Снайперський вишкіл

Зі слів Вітцеля, в зв'язку з ситуацією, що склалась, він звернувся як до військової, так і до цивільної поліції штату, аби з'ясувати кількість навчених снайперів у їхніх підрозділах. У планах судді - організувати для них інтенсивний вишкіл, аби вони були готові відстрілювати людей.

Такі плани майбутнього губернатора викликали велику хвилю критики. Адже те, що під час спецоперацій поліцейські "з необачності" вбивають мирних жителів, - реальність уже сьогодні. Один із відомих випадків - коли сиротами залишились діти чоловіка, якого застрелили через парасольку, яку поліцейські переплутали з рушницею. Жертвою подібної "плутанини" став також робітник зі звичайним дрилем у руках. Коли по житлових кварталах влаштовують обстріли з гелікоптерів, навіть діти шкільного віку не можуть почуватися в безпеці. Пояснення ситуації від Вітцеля: у цих операціях просто не були задіяні кваліфіковані снайпери.

Оплески від Болсонару

У найближчих планах Вітцеля - візит до Ізраїлю, де новобраний губернатор планує придбати військові дрони Tikad, оснащені кулеметами, які розробила американська стартап-компанія Duke Robotics. У поїздці Вітцеля супроподжуватиме син новообраного президента Жаіра Болсонару, сенатор Флавіо Болсонару.

Адже ідея відстрілювати бандитів на відстані подобається й новому президентові. Мовляв, як частина миротворчій місії ООН на Гаїті бразильські військові вже так робили. "Якщо вони відстежували когось зі зброєю, його відразу ж відстрілювали", - сказав якось він.

Новообраний президент Бразилії Жаір Болсонару (ц) також є прихильником радикальних ідей боротьби з наркозлочинцями

Лише законна самооборона

Але у Бразилії діють бразильські закони, нагадує в розмові з DW полковник Робсон Родрігес да Сілва, котрий обіймав посаду заступника командувача військовою поліцією Ріо-де-Жанейро до початку 2016 року. "Щоб втілити це в життя, Вітцелю спочатку доведеться повалити правову державу. Адже з юридичної точки зору це нонсенс, оскільки законного нападу не буває. Є лише законна самооборона", - каже він.

Крім того, каже Родрігес, у суспільстві панують хибні уявлення снайперів: "Насправді героїчних снайперів, яких ми бачимо в кіно, в реальному житті не існує". До того ж, наголошує він, слід замислитись над тим, наскільки психічно здоровими є люди, які добровільно йдуть на такі операції. "Така людина або втратила зв'язок із законом, або садист, або має проблеми з головою, які не дають їй зрозуміти зміст чинного законодавства. Або ж ця людина має серйозні збочення".

Жодних конкретних планів

Родрігес, котрий має багаторічний досвід керування миротворчими поліцейськими загонами Ріо-де-Жанейро (Polícia Pacificadora), закликає, аби влада натомість фінансувала школи та соціальні проекти, що відкривали би молоді більше нових перспектив. Водночас полковник усвідомлює: його їдеї в суспільсьві непопулярні. "Це не жарти - випускати на вулиці снайперів, аби домогтись від населення схвальної реакції. Адже наше суспільство має багато емоційних та психологічних травм, народ паралізований страхом, ненавистю і жадає помсти". Використовувати ці настрої, аби збільшити рейтинги, це величезна безвідповідальність. "Тим більше що є ризик піддати таким чином усе населення ще більшій небезпеці", - каже Родрігес. Він прогнозує, що ситуація може вилитися в акції помсти наркобандитів проти всіх поліцейських. Уже зараз більше поліцейських стають жертвами убивць у позаробочий час, ніж під час виконання службових обов'язків.

Плани Вітцеля, за задумом, мають демонструвати його силу, але конкретних планів, як подолати злочинність, він не має, вважає антропологиня з бразильського федерального університету UFF. Тож "сценарії фільмів, у яких снайпери рятують населення", у житті не повторяться, переконана вона, цитує портал ponte.org.

Критики планів майбутнього губернатора Ріо прогнозують акції помсти з боку наркобанд

Болсонару вимагає нових законів

Громадські активісти в Ріо відреагували на плани Вітцеля обуренням, каже Аннетте фон Шенфельд (Annette von Schönfeld), голова місцевого відділення німецького Фонду Генріха Белля. "Громадянське суспільство не може змиритися з карт-бланшем на відстріл людей, незалежно від того, йдеться про злочинців чи ні", - додає вона. Розкритикувала плани й правозахисна організація Amnesty International. Там вважають, що вони спровокують лише більше насильства, а крім того - суперечать чинному законодавству.

Суддя Вітцель усвідомлює, що з правової точки зору ситуація більш ніж непевна. "Але я краще захищатиму поліцейських перед судом, ніж ходити на їхні похорони. Ми захищатимемо поліцейських перед судом, і якщо їх засуджуватимуть, то ми подаватимемо апеляцію". Мовляв, бути засудженим за те, що когось застрелив, це ризик, на який іде поліцейський, каже Вітцель: "Але бачити бандитів зі зброєю на вулиці - непокоїть мене ще більше".

Тим часом новообраний президент Болсонару вимагає законодавчих змін, які б розв'язали руки поліції. Відповідний законопроект уже був поданий сенатором Жозе Медейрушем із нині опозиційної партії Podemos. У ньому подається більш широке визначення рамок дозволеного законом самозахисту. Згідно із законопроектом, належать сюди, приміром, і ситуації, коли поліцейський "ранить чи вбиває когось, хто має при собі зброю, застосування якої обмежене на законодавчому рівні".