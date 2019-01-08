 Сирійські курди повідомили про взяття в полон ісламіста з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2019

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Новини

Сирійські курди повідомили про взяття в полон ісламіста з України

Один з восьми полонених курдськими "Загонами народної самооборони" бойовиків "Ісламської держави" має українське громадянство. Решта - вихідці з країн СНД, німець та неповнолітній американець.

Сирійські курди

Загони курдів у Сирії (архівне фото)

Представники курдських "Загонів народної самооборони" (YPG), що діють на півночі Сирії, захопили в полон вісьмох бойовиків міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Затримання сталося під час проведеної днями спецоперації поблизу сирійського міста Дейр-ез-Зор. Згідно з оприлюдненим у середу, 9 січня, повідомленням прес-служби YPG, один з бранців виявився громадянином України.

За даними сирійських курдів, схоплений ісламіст з українським громадянством - Аскар Зарманбетов, передає агенція новин AFP, що посилається на дані сирійських курдів. Серед решти військовополонених двоє громадян Узбекистану, один громадянин Таджикистану, один - Казахстану, один росіянин, а також німець Лукас Гласс (Lucas Glass). Ще один затриманий - неповнолітній громадянин США.

DW.COM

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн заявила, що бойовики "Ісламської держави" ще не повністю розгромлені. Бундесвер планує й надалі брати участь в антитерористичній коаліції. (26.12.2018)

Туреччина продовжує готуватися до військової операції проти курдських загонів у Сирії, заявив глава МЗС країни Мевлют Чавушоглу. Він зазначив, що Анкара має власні потужності для нейтралізації "Ісламської держави". (25.12.2018)

Ще 6 січня сирійські курди повідомили, що взяли в полон п'ятьох бойовиків ІД, у тому числі й двох американців. Як виявилося, один із затриманих курдами американських громадян був викладачем у школі у Х'юстоні, нагадує агенція новин AP.

За даними курдів, на даний момент вони утримують у полоні близько тисячі ісламістів-іноземців, а також понад 550 жінок з іноземним громадянством та 1,2 тисячі дітей, котрі були членами родин полонених ісламістів.

Нагадаємо, 12 грудня Реджеп Таїп Ердоган анонсував проведення нової операції проти сирійських курдів на схід від течії річки Євфрат. Ердоган також наголосив, що мета такої військової операції - "очистити райони на схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації". Після того, як президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, Ердоган відклав проведення військової операції проти курдів. 

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