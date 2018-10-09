Синод зняв анафему з Філарета й Макарія - УПЦ КП

На Синоді Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалено рішення про визнання незаконними анафеми на главу Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарета та на митрополита Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарія. Рішення ухвалено в четвер, 11 жовтня, на засіданні Синоду Вселенського патріархату, повідомив речник УПЦ КП Євстратій Зоря на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зоря додав, що ця інформація про задоволення поданої раніше апеляції патріарха Філарета й митрополита Макарія надійшла "одразу з кількох джерел". У ще одному ухваленому рішенні Вселенського патріарху йдеться про "визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою у 1686 році", повідомив речник УПЦ КП.

Цю інформацію також підтвердила в соцмережі Facebook перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. Раніше про скасування накладеної анафеми на патріарха Філарета й митрополита Макарія повідомляв грецький православний інформаційний ресурс Orthodoxia.info на своєму сайті.

При цьому православний ресурс посилався на свої неназвані джерела. В ухваленому рішенні зазначається, що відтепер патріарх Філарет та митрополит Макарій вважаються канонічними, повідомляв Orthodoxia.info. Поки що детальнішої інформації щодо цього рішення немає.

Нагадаємо, 9 жовтня в Стамбулі розпочався триденний Синод Вселенського патріархату. Однією з тем обговорення на Синоді мало стати питання надання автокефалії українській церкві.

Раніше в рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив своїми екзархами в Києві архієпископа Данила Памфілійського зі США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади. Вони прибули до України 7 вересня.

Як заявляв предстоятель УПЦ КП Філарет, у разі рішення Вселенського патріархату про томос в Україні має бути скликаний Об'єднавчий Собор.

19 квітня депутати Верховної Ради України підтримали звернення президента країни Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томоса про автокефалію. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво Української православної церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) й Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).