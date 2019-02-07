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Макарій - український релігійний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Макарій".
Макарій (Микола Іванович Малетич) - архієрей Православної церкви України. Макарій був предстоятелем Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) з 2015 року до її ліквідації в 2018 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Молодий митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до Православної церкви України. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу? Три основні виклики перед ПЦУ.