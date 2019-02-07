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Макарій

Макарій - український релігійний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Макарій".

Макарій (Микола Іванович Малетич) - архієрей Православної церкви України. Макарій був предстоятелем Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) з 2015 року до її ліквідації в 2018 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Православна церква України: три основні виклики (відео)

Православна церква України: три основні виклики (відео) 07.02.2019

Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до ПЦУ. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу?

Нова українська церква: головні ризики та небезпеки (07.02.2019) 07.02.2019

Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Молодий митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до Православної церкви України. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу? Три основні виклики перед ПЦУ.

Об'єднавчий cобор: як даватимуть томос? (05.12.2018) 05.12.2018

Об'єднавчий cобор оголосить про створення єдиної помісної церкви в Україні, ухвалить її статут і обере предстоятеля. Хто ним стане - головна інтрига собору. Які ще кроки залишаються до томоса?
Синод зняв анафему з Філарета й Макарія - УПЦ КП

Синод зняв анафему з Філарета й Макарія - УПЦ КП 11.10.2018

На засіданні Синоду Вселенського патріархату було знято анафему з патріарха УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія, повідомили в УПЦ КП.
Дві українські православні церкви поновлять переговори про об'єднання

Дві українські православні церкви поновлять переговори про об'єднання 13.04.2015

Предстоятелі УПЦ КП Філарет та УАПЦ Макарій висловили готовність до об’єднання в єдину помісну церкву. Перемовини про об'єднання можуть поновитися вже після Великодня.