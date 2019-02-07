Макарій - український релігійний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Макарій".

Макарій (Микола Іванович Малетич) - архієрей Православної церкви України. Макарій був предстоятелем Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) з 2015 року до її ліквідації в 2018 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.