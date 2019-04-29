 Сестра Сенцова та екс-депутат Держдуми отримали громадянство України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Новини

Сестра Сенцова та екс-депутат Держдуми отримали громадянство України

Про те, що відповідні укази в останній робочий день своєї каденції підписав президент України Петро Порошенко, повідомили самі Каплан та Пономарьов.

Ілля Пономарьов висловлювався в Держдумі РФ проти анексії Криму

Ілля Пономарьов висловлювався в Держдумі РФ проти анексії Криму

Президент України Петро Порошенко надав українське громадянство колишньому депутату Державної Думи Росії Іллі Пономарьову, а також двоюрідній сестрі режисера Олега Сенцова  Наталії Каплан. Обидва повідомили про те, що український президент підписав відповідні укази, у п'ятницю, 17 травня, на своїх сторінках у соціальный мережі Facebook. На сайті президента Порошенка тексти указів поки що відсутні.

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Державна Дума Росії позбавила повноважень депутата від "Справедливої Росії" Іллі Пономарьова, який 2014 року проголосував проти анексії Криму. Раніше його позбавили імунітету й оголосили в міжнародний розшук. (10.06.2016)

"Сталося! Я громадянка України", - повідомила Каплан, яка уже тривалий час проживає в Україні, де координує публічні акції на захист брата, засудженого в Росії до 20 років позбавлення волі.

Водночас Пономарьов заявив, що використовуватиме новий статус для покращення добробуту українців. Він відомий тим, що, будучи депутатом російської Держдуми, у березні 2014 року єдиний проголосував проти так званого приєднання Криму до РФ, тобто проти анексії Росією українського Криму. У серпні того ж року він залишив Росію, де щодо нього порушили кримінальну справу. У 2015 році Держдума позбавила Пономарьова депутатської недоторканності і надала згоду на його арешт. Після перебування у США у 2016 році перебрався до України.

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