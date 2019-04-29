Сестра Сенцова та екс-депутат Держдуми отримали громадянство України

Президент України Петро Порошенко надав українське громадянство колишньому депутату Державної Думи Росії Іллі Пономарьову, а також двоюрідній сестрі режисера Олега Сенцова Наталії Каплан. Обидва повідомили про те, що український президент підписав відповідні укази, у п'ятницю, 17 травня, на своїх сторінках у соціальный мережі Facebook. На сайті президента Порошенка тексти указів поки що відсутні.

"Сталося! Я громадянка України", - повідомила Каплан, яка уже тривалий час проживає в Україні, де координує публічні акції на захист брата, засудженого в Росії до 20 років позбавлення волі.

Водночас Пономарьов заявив, що використовуватиме новий статус для покращення добробуту українців. Він відомий тим, що, будучи депутатом російської Держдуми, у березні 2014 року єдиний проголосував проти так званого приєднання Криму до РФ, тобто проти анексії Росією українського Криму. У серпні того ж року він залишив Росію, де щодо нього порушили кримінальну справу. У 2015 році Держдума позбавила Пономарьова депутатської недоторканності і надала згоду на його арешт. Після перебування у США у 2016 році перебрався до України.