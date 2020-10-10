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Сергій Фургал

Сергій Фургал - російський На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Фургал".

Російський політик Сергій Фургал переміг на виборах губернатора Хабаровського краю РФ у вересні 2018 року. У липні 2019 року Сергія Фургала затримали за підозрою в причетності до організації кількох убивств бізнесменів, скоєних у 2004-2005 роках. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Хабаровську затримані десятки учасників акції на захист Фургала

У Хабаровську затримані десятки учасників акції на захист Фургала 10.10.2020

У Хабаровську вібувся найжорсткіший розгін мітингу з початку протестів на захист ексгубернатора Сергія Фургала. Десятки осіб затримані.
Жителі Хабаровська знову вийшли на підтримку ексгубернатора Фургала

Жителі Хабаровська знову вийшли на підтримку ексгубернатора Фургала 05.09.2020

Чергова неузгоджена з владою акція протесту відбулася в центрі Хабаровська. За оцінкою ЗМІ, демонстрантів було від 5 до 8 тисяч. Мерія повідомила натомість про "заледве тисячу" осіб.
Справа Фургала: у Хабаровську протестують вже 50 днів поспіль

Справа Фургала: у Хабаровську протестують вже 50 днів поспіль 29.08.2020

Марш протесту в Хабаровську в суботу зібрав, за офіційними даними, близько 1200 осіб. Протести в Хабаровську тривають вже 50 днів поспіль.
У Хабаровську сьому суботу поспіль мітингують через звільнення губернатора

У Хабаровську сьому суботу поспіль мітингують через звільнення губернатора 22.08.2020

За офіційними даними, акція зібрала близько 1500 осіб. Цього разу учасники традиційної ходи центром Хабаровська вирішили трохи змінити маршрут.
У Хабаровську тривають мітинги на підтримку ексгубернатора краю

У Хабаровську тривають мітинги на підтримку ексгубернатора краю 25.07.2020

У Хабаровську десятки тисяч людей протестували через арешт губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Ці протести у місті тривають вже два тижні.
Путін звільнив губернатора Хабаровського краю Фургала

Путін звільнив губернатора Хабаровського краю Фургала 20.07.2020

Дострокове припинення повноважень губернатора Хабаровського краю, якого звинувачують у причетності до вбивств бізнесменів, пояснюється "втратою довіри" глави Кремля.
В Хабаровську на мітинг проти арешту губернатора вийшли тисячі людей

В Хабаровську на мітинг проти арешту губернатора вийшли тисячі людей 18.07.2020

Мітинг на підтримку арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала пройшов без затримань. Акції відбулись і в інших містах Росії.

Протести в Хабаровську: виклик для Кремля з Далекого Сходу

Протести в Хабаровську: виклик для Кремля з Далекого Сходу 14.07.2020

Три дні поспіль в Хабаровському краї не припиняються мирні протести після арешту місцевого губернатора Сергія Фургала. DW зібрала голоси учасників протестів і аналітиків.
У Хабаровському краї Росії продовжилися протести через арешт губернатора

У Хабаровському краї Росії продовжилися протести через арешт губернатора 12.07.2020

На акції протесту через арешт губернатора цього дня вийшли не лише жителі Хабаровська, а й інших населених пунктів краю. Демонстранти вимагають повернення з Москви арештованого Сергія Фургала.