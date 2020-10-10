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Російський політик Сергій Фургал переміг на виборах губернатора Хабаровського краю РФ у вересні 2018 року. У липні 2019 року Сергія Фургала затримали за підозрою в причетності до організації кількох убивств бізнесменів, скоєних у 2004-2005 роках. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.