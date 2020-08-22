Справа Фургала: у Хабаровську протестують вже 50 днів поспіль

Акції протесту в Хабаровську не припиняються вже 50 днів поспіль. У суботу, 29 серпня, на мітинг на підтримку заарештованогоексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, за даними влади міста, вийшли 1200 осіб. Що дозволило їй заявити про чергове "падіння активності" протестів.

"Чергова несанкціонована акція в Хабаровську знову показала падіння активності. Вона змогла зібрати лише 1200 осіб. Відбулася хода центральними вулицями міста. Люди надалі висувають вимоги провести суд над ексгубернатором в регіоні, а також зробити процес відкритим", - сказано в повідомленні пресслужби адміністрації міста.

Акція протесту в Хабаровську 29 серпня

Як уточнює видання DVhab.ru, цього разу на заході було "дуже мало" поліції. За версією журналістів, правоохоронці, очевидно, "остаточно дійшли висновку, що протестувальники налаштовані мирно".

Деякі з присутніх захопили з собою плакати з написами "Прокидайся народ, прокидайся країна, народом править Сатана", "Вова, папей (орфографію збережено. - Ред.) чаю. Хабаровськ пригощає", "Скільки б влада не штрафувала - будемо битися за Фургала" - і кілька розтяжок: "Прокидайтеся, міста, з нашою Батьківщиною біда", "Наш вибір - наш Фургал".

Одним з нововведень на цьому мітингу стала поява спеціальної скрині, куди можна опускати листи для Фургала. На завершення ходи біля будівлі уряду Хабаровського краю зібралося, за даними ЗМІ, кілька сотень людей.

Раніше лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський повідомив, що направив президенту РФ Володимиру Путіну послання з пропозицією розглянути можливість переведення Сергія Фургала під домашній арешт в Хабаровський край для зниження напруженості в регіоні.

Акція протесту в Хабаровську 29 серпня

Протести в Хабаровську і справа Фургала

Протестні акції в Хабаровську тривають вже майже два місяці. Вони почалися після затримання 9 липня губернатора краю Сергія Фургала за звинуваченням в організації вбивств бізнесменів на початку 2000-х років, скоєних в Хабаровському краї та Амурській області у 2004-2005 роках. За даними Слідчого комітету РФ, його перевіряють на причетність і до інших тяжких злочинів, скоєних на території Хабаровського і Приморського країв, а також Амурської області. Сам Фургал всі звинувачення відкидає і наполягає на своїй непричетності до злочинів.

Читайте також: Протести в Хабаровську: виклик для Кремля з Далекого Сходу

Фургала доправили до Москви і заарештували на два місяці. 20 липня президент Росії Володимир Путін відсторонив Фургала з посади "у зв'язку з втратою довіри" і призначив тимчасово виконуючим обов'язки губернатора депутата Держдуми від ЛДПР Михайла Дегтярьова.

Відомий у Хабаровському краї підприємець Сергій Фургал був 2005 року обраний у регіональну Законодавчу думу за списком Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР), а з 2007 до 2018 року обирався депутатом Держдуми РФ. У вересні 2018 року в другому турі виборів губернатора краю він зі значною перевагою випередив представника "Єдиної Росії" В'ячеслава Шпорта.