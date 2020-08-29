 У Хабаровську затримані десятки учасників акції на захист Фургала | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2020

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Новини

У Хабаровську затримані десятки учасників акції на захист Фургала

У Хабаровську вібувся найжорсткіший розгін мітингу з початку протестів на захист ексгубернатора Сергія Фургала. Десятки осіб затримані.

Акція в Хабаровську

Акція в Хабаровську

У Хабаорвську на Далекому Сході Росії влада жорстко розігнала учасників несанкціонованої акції на підтримку ексгубернатора Сергія Фургала. За оцінками місцевого видання DVNovosti.ru, в суботу, 10 жовтня, затримані десятки осіб, зокрема неповнолітній. За цими даними, один з учасників мітингу знепритомнів після того, як його побили по голові кийками, повідомляється також про травми в інших протестувальників.

Акція почалася з мітингу перед будівлею уряду Хабаровського краю. Активісти скандували гасла на підтримку Фургала та тримали плакати, зкорема із закликами до запровадження європейських санкцій. Мітингувальники також почали встановлювати намети та заявили, що планують ночувати біля урядової будівлі. Крім того, вони впізнали співробітників силових структур у цивільному, які напередодні намагалися затримати 74-річну жінку, почали їх ображати, намагалися зірвати маски та оточили, повідомляє хабаровське видання.

Поліцейський закликав активістів прибрати намети, після цього почалися масові затримання. Як відзначає DVNovosti.ru, це був "найжорсткіший розгін мітингів у Хабаровську". За оцінкою видання, в акції протесту взяли участь понад тисяча людей. Натомість мерія Хабаровська заявила, що число учасників протестних акцій щотижня скорочується, і на нинішній митинг вийшли "заледве 500 осіб".

Тим часом у Хабаровську через збільшення кількості випадків зараження коронавірусом з 9 жовтня запроваджені обмеження. Зокрема, під час масових заходів чисельністю понад 50 осіб треба використовувати маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Протести в Хабаровську і справа Фургала

Протестні акції в Хабаровську почалися після затримання 9 липня губернатора краю Сергія Фургала за звинуваченням в організації вбивств бізнесменів на початку 2000-х років, скоєних в Хабаровському краї та Амурській області у 2004-2005 роках. За даними Слідчого комітету РФ, його перевіряють на причетність і до інших тяжких злочинів, скоєних на території Хабаровського і Приморського країв, а також Амурської області. Сам Фургал всі звинувачення відкидає і наполягає на своїй непричетності до злочинів.

Відомий у Хабаровському краї підприємець Сергій Фургал був 2005 року обраний у регіональну Законодавчу думу за списком Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР), а з 2007 до 2018 року обирався депутатом Держдуми РФ. У вересні 2018 року в другому турі виборів губернатора краю він зі значною перевагою випередив представника "Єдиної Росії" В'ячеслава Шпорта.

DW.COM

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