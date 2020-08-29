 Жителі Хабаровська знову вийшли на підтримку ексгубернатора Фургала | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2020

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Новини

Жителі Хабаровська знову вийшли на підтримку ексгубернатора Фургала

Чергова неузгоджена з владою акція протесту відбулася в центрі Хабаровська. За оцінкою ЗМІ, демонстрантів було від 5 до 8 тисяч. Мерія повідомила натомість про "заледве тисячу" осіб.

Протест у Хабаровську

Протест у Хабаровську (фото з архіву)

Мітингувальники в Хабаровську близько полудня суботи, 5 вересня, провели чергову неузгоджену акцію на підтримку колишнього губернатора краю Сергія Фургала. Демонстранти зібралися біля будівлі уряду Хабаровського краю з традиційними вже гаслами "Фургал - наш вибір", "Ми тут влада!" та пройшлися центральними вулицями міста. Вони вимагали проведення відкритого суду над Фургалом у Хабаровську.

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Учасники мітингу, як повідомляє місцевий портал dvhab.ru, влаштували перформанс: група людей принесли телевізор, екран якого покритий написами і гаслами "немає права на вибір". Акція проходила мирно, а поліція не перешкоджала.

Місцеві ЗМІ оцінили число учасників у п'ять тисяч осіб, а інформагенція dpa повідомила про майже вісім тисяч учасників. Мерія Хабаровська оцінила натомість число мітингарів як "заледве тисячу" осіб і вказала на "різке зниження кількості учасників несанкціонованих акцій".

Раніше, 2 вересня Слідчий комітет (СК) РФ пред'явив Фургалу звинувачення в організації вбивства бізнесмена. 9 липня його затримали, а 20 липня указом президента РФ Володимира Путіна він був звільнений з посади губернатора Хабаровського краю. Як вказали в СК, Фургала в 2004 році затримували у справі про вбивство як підозрюваного, але кримінальне переслідування було припинено.

З 9 липня протести в Хабаровську проходять щодня, наймасовіші у суботу. Після скасування в регіоні обмежень на масові заходи, які запровадили через пандемію COVID-19, організатори протесту на підтримку Фургала подали повідомлення в мерію міста про проведення узгодженого мітингу 12 вересня з 70 тисячами учасників.

DW.COM

У Хабаровську тривають акції на підтримку ексгубернатора Фургала

У неузгодженій з владою акції, за даними мерії Хабаровська, брали участь майже три тисячі людей. Поліцейські як і досі не перешкоджали демонстрантам.  

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