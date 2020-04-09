Сепаратисти на півдні Ємену проголосили автономію

Сепаратисти на півдні Ємену у неділю, 26 квітня, оголосили про створення власного уряду. Ця заява фактично означає крах укладеної раніше мирної угоди з міжнародно визнаним єменським урядом, зазначає агентство новин AFP. Крім того, це рішення ускладнює боротьбу коаліції з повстанцями-хуситами, що контролюють території на півночі Ємену.

Сепаратисти на півдні країни звинуватили міжнародно визнаний уряд у невиконанні своїх зобов'язань та у "змові" проти них. "Південна перехідна рада оголошує самоврядування на півдні, починаючи з опівночі суботи, 25 квітня 2020 року, і самоврядний комітет розпочне свою роботу відповідно до переліку завдань, визначених керівництвом ради", - йдеться у повідомленні сепаратистів.

Конфлікти всередині коаліції

Угода між сепаратистами півдня країни та єменським урядом була укладена за посередництва Саудівської Аравії, яка очолює коаліцію, що бореться проти шиїтських повстанців-хуситів. Останніх підтримує Іран. Попри це, всередині коаліції трапляються конфлікти.

Зокрема, у серпні 2019 року постанці півдня, яких підтримують Об'єднані Арабські Емірати, що є союзником Саудівської Аравії, захопили урядові військові бази та президентський палац в Адені. Сутички між сепаратистами та військовими визнаного міжнародною спільнотою уряду тривали декілька днів.

Південний Ємен був незалежною країною - Народно-Демократичною Республікою Ємен - до 1990 року. Немало людей в країні вважають, що Північний Ємен (Єменська Арабська Республіка) нав'язав йому об'єднання силою.

Війна у Ємені триває з 2014 року. Країна фактично була поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, адміністрацією президента Хаді, яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією та на боці якої воювали сепаратисти півдня, а також терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові".