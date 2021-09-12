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Сепаратизм

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сепаратизм".

Під сепаратизмом розуміють прагнення політичної, релігійної, етнічної або іншої подібної групи до відокремлення та утворення на території, де вони проживають, власної суверенної держави. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Каталонії більше 100 тисяч людей вийшли на демонстрацію за незалежність

У Каталонії більше 100 тисяч людей вийшли на демонстрацію за незалежність 12.09.2021

Масова хода вулицями Барселони з вимогою надання Каталонії суверенітету відбулася за кілька днів до переговорів між регіональним урядом і урядом Іспанії.
Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків

Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків 22.06.2021

Уряд Іспанії в надії нормалізувати ситуацію в Каталонії вирішив помилувати каталонських політиків, котрі вже кілька років відбували тюремний термін ув'язнення.
Scoxit після Brexit? Прагнення незалежності в Шотландії - Європа у фокусі (відео)

Scoxit після Brexit? Прагнення незалежності в Шотландії - "Європа у фокусі" (відео) 03.05.2021

Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву. Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти. Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади. Франція: робота мрії на маяку.

Кулеба та Блінкен обговорили загострення на Донбасі

Кулеба та Блінкен обговорили загострення на Донбасі 01.04.2021

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили загострення ситуації на Донбасі. Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.
Секретар Радбезу РФ вважає, що мовний закон в Україні провокує сепаратизм

Секретар Радбезу РФ вважає, що мовний закон в Україні провокує сепаратизм 26.01.2021

Прийняття мовного закону в Україні сприяє розвитку сепаратизму, стверджує секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. Секретар РНБО України Олексій Данілов відповів, що Київ не потребує порад Москви у мовній сфері.
СБУ заявила про викриття агента ФСБ на Херсонщині, що планував протести

СБУ заявила про викриття агента ФСБ на Херсонщині, що планував протести 23.01.2021

Викритий українською спецслужбою житель Херсонської області входить в агентурний апарат ФСБ РФ і так званого "МДБ ЛНР", стверджують у Службі безпеки України.
Коментар: Смерть мера Кернеса - прощання Харкова з 90-ми

Коментар: Смерть мера Кернеса - прощання Харкова з 90-ми 18.12.2020

Смерть Геннадія Кернеса підводить чергову риску в новітній історії Харкова. Сергій Руденко - про непросту особистість харківського мера, який помер від наслідків інфікування коронавірусом.
Сепаратизм чи образи угорців - що СБУ шукала на Закарпатті

Сепаратизм чи образи угорців - що СБУ шукала на Закарпатті 02.12.2020

У СБУ кажуть про обшуки в угорському благодійному фонді через загрозу державному суверенітету. В Будапешті обурені та звинувачують Україну в ескалації.
Штаб ООС: на Донбасі під час евакуації тіла загиблого вбито медика

Штаб ООС: на Донбасі під час евакуації тіла загиблого вбито медика 14.07.2020

На Донбасі евакуаційна група, яка мала завдання евакуювати тіло загиблого військового, потрапила у засідку і була розстріляна майже впритул, повідомили в штабі ООС.

Був "міністром "ДНР", повернувся до мирного життя. Історія колишнього сепаратиста (19.06.2020) 19.06.2020

В Україні вже п'ять років діє програма СБУ "На тебе чекають вдома". Відтоді цією єдиною можливістю повернутися до мирного життя, уникнувши тюрми, скористалися близько 400 колишніх прихильників "Новоросії". Один із них - донеччанин Юрій Лекстутес, який був "міністром культури ДНР", а нині популяризує програму з реінтеграції.
Угорський район. Чи може Берегове стати центром сепаратизму

"Угорський" район. Чи може Берегове стати центром сепаратизму 11.06.2020

Пропозиція уряду України створити у Закарпатті новий адміністративний район з центром у Береговому призвела до звинувачень у підігруванні угорському сепаратизму.
ЄС, Україна і Грузія заявили про невизнання президентських виборів в Абхазії

ЄС, Україна і Грузія заявили про невизнання "президентських виборів" в Абхазії 23.03.2020

Європейська зовнішньополітична служба та МЗС України і Грузії заявили про те, що не визнають так званих президентських виборів у Абхазії.
На Донбасі загинув військовий через обстріли бойовиків - ООС

На Донбасі загинув військовий через обстріли бойовиків - ООС 15.01.2020

Вбито одного українського військового на Донбасі попри домовленість про режим припинення вогню. Про це повідомили у пресслужбі Операції Об'єднаних сил.
Що роблять вівці у центрі Парижа - Європа у фокусі (відео)

Що роблять вівці у центрі Парижа - "Європа у фокусі" (відео) 02.12.2019

Чому вимирає риба в іспанській лагуні? Німецькі добровольці у пошуку загиблих солдатів. Як біженці стали заручниками угоди між ЄС та Туреччиною. Чому Brexit посилює сепаратистські настрої у Шотландії.
Чи втручалася Росія у каталонський конфлікт два роки тому?

Чи втручалася Росія у каталонський конфлікт два роки тому? 18.11.2019

В Іспанії розслідують можливе втручання РФ у події в Каталонії у жовтні 2017 року, коли влада регіону оголосила про його незалежність, порушивши закон.

У Барселоні десятки тисяч людей вийшли на акцію проти руху за незалежність

У Барселоні десятки тисяч людей вийшли на акцію проти руху за незалежність 27.10.2019

Тисячі людей у Барселоні вийшли на акцію проти руху за відокремлення регіону від Іспанії та політики нинішнього регіонального уряду Каталонії.
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