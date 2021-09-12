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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сепаратизм".
Під сепаратизмом розуміють прагнення політичної, релігійної, етнічної або іншої подібної групи до відокремлення та утворення на території, де вони проживають, власної суверенної держави. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву. Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти. Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади. Франція: робота мрії на маяку.
Прийняття мовного закону в Україні сприяє розвитку сепаратизму, стверджує секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. Секретар РНБО України Олексій Данілов відповів, що Київ не потребує порад Москви у мовній сфері.
В Україні вже п'ять років діє програма СБУ "На тебе чекають вдома". Відтоді цією єдиною можливістю повернутися до мирного життя, уникнувши тюрми, скористалися близько 400 колишніх прихильників "Новоросії". Один із них - донеччанин Юрій Лекстутес, який був "міністром культури ДНР", а нині популяризує програму з реінтеграції.