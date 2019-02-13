 Сенат США затвердив генпрокурором кандидата Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2019

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Новини

Сенат США затвердив генпрокурором кандидата Трампа

Новим генпрокурором США призначений Вільям Барр, який на початку 90-х вже обіймав цю посаду. Демократи критикують його через можливість втручання у розслідування зв'язків Трампа з Москвою.

Вільям Барр став новим генпрокурором США

Вільям Барр став новим генпрокурором США

Сенат США затвердив на посаду генерального прокурора кандидатуру Вільяма Барра, яку вніс президент Дональд Трамп. За призначення Барра у четвер, 14 лютого, віддали голоси 54 сенатори, проти висловились 45, передає агенція Reuters. У США генпрокурор очолює міністерство юстиції.

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Розслідування можливого втручання Росії у передвиборну боротьбу в США за допомогою зв'язків зі штабом Дональда Трамп близьке до завершення, заявив виконувач обов'язків міністра юстиції США Метью Вітекер. (29.01.2019)

Як тільки Демократична партія повернула собі більшість у Палаті представників, Дональд Трамп звільнив генпрокурора Джеффа Сешнса. Цей агресивний рух - виклик як республіканцям, так і демократам, вважає Міхаель Кніґґе. (08.11.2018)

У міністерстві повідомили, що Барр цього ж дня буде приведений до присяги в Овальному кабінеті Білого дому. Представники Демократичної партії виступили проти кандидатури Барра через побоювання, що той протидіятиме розслідуванню спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків Трампа з Росією. Барр ще до висунення своєї кандидатури критикував розслідування. 

Вільям Барр вже обіймав посаду міністра юстиції США за часів президенства Буша-старшого в 1991-1993 роках. Колишній генпрокурор країни Джефф Сешнс 7 листопада минулого року подав у відставку на прохання президента Трампа. Звільнення Сешнса з посади відбулося на наступний день після того, як Республіканська партія втратила більшість у нижній палаті Конгресу. Трамп нібито був невдоволений Сешнсом через те, що той зайняв позицію невтручання у розслідування спецпрокурора Мюллера. З моменту відставки Сешнса обов'язки генпрокурора виконував Метью Вітакер, якого вважають особливо лояльним до Трампа.

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