Сенат США затвердив генпрокурором кандидата Трампа

Сенат США затвердив на посаду генерального прокурора кандидатуру Вільяма Барра, яку вніс президент Дональд Трамп. За призначення Барра у четвер, 14 лютого, віддали голоси 54 сенатори, проти висловились 45, передає агенція Reuters. У США генпрокурор очолює міністерство юстиції.

У міністерстві повідомили, що Барр цього ж дня буде приведений до присяги в Овальному кабінеті Білого дому. Представники Демократичної партії виступили проти кандидатури Барра через побоювання, що той протидіятиме розслідуванню спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків Трампа з Росією. Барр ще до висунення своєї кандидатури критикував розслідування.

Вільям Барр вже обіймав посаду міністра юстиції США за часів президенства Буша-старшого в 1991-1993 роках. Колишній генпрокурор країни Джефф Сешнс 7 листопада минулого року подав у відставку на прохання президента Трампа. Звільнення Сешнса з посади відбулося на наступний день після того, як Республіканська партія втратила більшість у нижній палаті Конгресу. Трамп нібито був невдоволений Сешнсом через те, що той зайняв позицію невтручання у розслідування спецпрокурора Мюллера. З моменту відставки Сешнса обов'язки генпрокурора виконував Метью Вітакер, якого вважають особливо лояльним до Трампа.