 Сенат США засудив ″провокаційні дії″ Росії проти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

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Новини

Сенат США засудив "провокаційні дії" Росії проти України

Сенатори Сполучених Штатів Америки засудили Росію за агресію проти України та дестабілізацію ситуації в регіоні. Світ повинен об'єднатися в спротиві діям Росії у Керченській протоці, підкреслюється в резолюції.

Будівля Конгресу США

Будівля Конгресу США

Сенат США увечері четверга, 29 листопада, одноголосно схвалив резолюцію, яка засуджує "провокаційні дії" Росії проти України у Керченській протоці. Сенатори Сполучених Штатів закликали російський уряд негайно звільнити захоплених українських моряків і кораблі ВМС України.

У резолюції, оприлюдненій на офіційному сайті одного з її співавторів Рона Джонсона, підкреслюється, що "поведінка уряду Росії дестабілізує весь регіон і сприяє подальшій ескалації напруги". Сенатори закликали світове співтовариство об'єднатися в своєму спротиві діям Росії у Керченській протоці, "оскільки вони порушують фундаментальні принципи міжнародного права, котре стосується всіх країн".

"Сьогодні Сенат вжив заходів і спрямував чіткий сигнал Путіну, що ми не будемо терпіти агресію його уряду проти України в Азовському морі. Ми рішуче засуджуємо будь-які військові дії Росії, спрямовані на односторонню зміну міжнародних правил", - заявив один з авторів резолюції, демократ Кріс Мерфі.

DW.COM

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Сенатори також підтвердили непохитність позиції США щодо невизнання російської анексії Криму і підтримки територіальної цілісності України. Резолюція закликає президента США Трампа і його адміністрацію за кожної зручної нагоди "рішуче висловлювати свою опозицію діям Росії, вчиненим проти українських військових кораблів 25 листопада.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності, а Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.. 

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