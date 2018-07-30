 Сенатори США представили законопроект про посилення санкцій щодо РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Сенатори США представили законопроект про посилення санкцій щодо РФ

Група сенаторів республіканців і демократів у США пропонують жорсткіше покарати Росію за спроби втручання у вибори, а також за дії в Сирії та Україні.

Новий законопроект передбачає посилення тиску на РФ

Новий законопроект передбачає посилення тиску на РФ

Група сенаторів Конгресу США як від республіканців, так і від демократів, запропонувала законопроект, який передбачає посилення санкцій проти Росії. "Нинішній режим санкцій не може утримати Росію від втручання в майбутні проміжні вибори 2018 року. Наша мета - змінити статус-кво і запровадити нищівні санкції проти Росії Путіна, поки він не припинить і не відмовиться від втручання у виборчий процес в США, від кібератак проти інфраструктури США, не забере (війська) з України, не припинить спроби створювати хаос у Сирії", - заявив один з авторів законопроекту сенатор Ліндсі Грем, передає агентство "Інтерфакс".

DW.COM

У Білому домі заявили, що США не визнають анексію Криму Росією. Санкції проти РФ залишаться в силі, допоки Крим не повернеться до України. (03.07.2018)

Список міністерства фінансів США з російськими юридичними та фізичними особами, на яких поширюються санкції, поповнили п'ять підприємств та організацій і три фізичних особи. (11.06.2018)

Дональд Трамп наголосив, що "не бачить причин, чому б Росія не була б відповідальною" за втручання у вибори президента США 2016 року. (17.07.2018)

Він підкреслив, що йдеться про "найболючіші" обмежувальні заходи. Крім Грема, цей проект запропонували сенатори Джон Маккейн, Боб Менендес, Корі Гарднер, Бен Кардін і Джин Шахін.

Проект передбачає запровадження нових санкцій проти російських посадовців, олігархів та інших осіб, які на думку авторів законопроекту, "сприяють протиправній і корумпованій діяльності, прямим і опосередкованим чином".

Крім цього, йдеться про заборону транзакцій, пов'язаних з суверенним боргом РФ, про санкції проти інвестицій в енергетичні проекти, підтримувані Росією або структурами за участю російського державного капіталу; про заборону громадянам США брати участь в нафтових проектах в Росії.

Сенатори також запропонували запроваджувати "секторальні санкції" проти будь-якого жителя РФ, який міг би підтримувати ворожу кіберактивність або сприяти їй. Автори законопроекту також вважають за необхідне зміцнювати безпеку США в кіберпросторі та посилювати боротьбу з кіберзлочинами.

Чи відповідає Росія статусу держави-терориста?

Також сенатори вважають за необхідне чинити тиск на владу Росії, щоб вона "припинила підривати міжнародні зусилля з розслідування атак з використанням хімічної зброї". При цьому конгресмени також закликали "карати російський уряд за виробництво і використання хімічної зброї". Проект передбачає вивчення держсекретарем США, чи відповідає Росія критеріям держави-спонсора тероризму.

Пропонується сформувати центр з боротьби з гібридними загрозами, який займався би підготовкою до відбиття різних атак, джерелом яких є Росія, а також створити спеціальний фонд з протидії впливу Росії.

Дивитись відео 01:38
Now live
01:38 хв

Чотири роки під санкціями: хто в Росії зазнав обмежень Заходу (24.04.2018)

 

Аудіо й відео до теми

Чотири роки під санкціями: хто в Росії зазнав обмежень Заходу (24.04.2018)  

Також за темою

USA Senator John McCain

Джон Маккейн закликав Трампа до жорсткішого курсу щодо Путіна 13.07.2018

Сенатор від республіканців Джон Маккейн назвав Володимира Путіна ворогом США та закликав американського президента продемонструвати свою готовність захистити США та їхніх союзників.

Mike Pompeo

Помпео: США зобов'язуються не визнавати Крим російським 25.07.2018

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США не визнають анексію Криму Росією, і закликав Москву припинити окупацію півострова.

Трамп і Путін: чому їхню зустріч назвали ганьбою та зрадою США (17.07.2018) 17.07.2018

Зустріч Трампа і Путіна у Гельсінкі вщент розкритикували у США. Зокрема Арнольд Шварценеггер назвав президента США "маленькою вареною макарониною, маленьким фанатом", який от-от попросить у Путіна автограф або зробить з ним селфі.

Докладно

Symbolbild Pressefreiheit (picture-alliance/ZB/J. Büttner)

Українські нардепи захотіли цензурувати інформацію про себе

Парламентарі мають намір вилучати у журналістів відео та фото з Верховної Ради, якщо їх фільмували без їхньої згоди.  

Діловий клімат у Єврозоні

В Єврозоні погіршився діловий клімат

У третьому кварталі 2018 року показник ділового клімату в Єврозоні різко знизився. Причина - митний конфлікт зі США. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  