Сенатори США представили законопроект про посилення санкцій щодо РФ

Група сенаторів Конгресу США як від республіканців, так і від демократів, запропонувала законопроект, який передбачає посилення санкцій проти Росії. "Нинішній режим санкцій не може утримати Росію від втручання в майбутні проміжні вибори 2018 року. Наша мета - змінити статус-кво і запровадити нищівні санкції проти Росії Путіна, поки він не припинить і не відмовиться від втручання у виборчий процес в США, від кібератак проти інфраструктури США, не забере (війська) з України, не припинить спроби створювати хаос у Сирії", - заявив один з авторів законопроекту сенатор Ліндсі Грем, передає агентство "Інтерфакс".

Він підкреслив, що йдеться про "найболючіші" обмежувальні заходи. Крім Грема, цей проект запропонували сенатори Джон Маккейн, Боб Менендес, Корі Гарднер, Бен Кардін і Джин Шахін.

Проект передбачає запровадження нових санкцій проти російських посадовців, олігархів та інших осіб, які на думку авторів законопроекту, "сприяють протиправній і корумпованій діяльності, прямим і опосередкованим чином".

Крім цього, йдеться про заборону транзакцій, пов'язаних з суверенним боргом РФ, про санкції проти інвестицій в енергетичні проекти, підтримувані Росією або структурами за участю російського державного капіталу; про заборону громадянам США брати участь в нафтових проектах в Росії.

Сенатори також запропонували запроваджувати "секторальні санкції" проти будь-якого жителя РФ, який міг би підтримувати ворожу кіберактивність або сприяти їй. Автори законопроекту також вважають за необхідне зміцнювати безпеку США в кіберпросторі та посилювати боротьбу з кіберзлочинами.

Чи відповідає Росія статусу держави-терориста?

Також сенатори вважають за необхідне чинити тиск на владу Росії, щоб вона "припинила підривати міжнародні зусилля з розслідування атак з використанням хімічної зброї". При цьому конгресмени також закликали "карати російський уряд за виробництво і використання хімічної зброї". Проект передбачає вивчення держсекретарем США, чи відповідає Росія критеріям держави-спонсора тероризму.

Пропонується сформувати центр з боротьби з гібридними загрозами, який займався би підготовкою до відбиття різних атак, джерелом яких є Росія, а також створити спеціальний фонд з протидії впливу Росії.