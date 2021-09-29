На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Семен Семенченко". Семен Семенченко - український політик та військовий.

Починаючи від 2014 року, Семен Семенченко є депутатом Верховної Ради і входить до фракції "Самопоміч". Семен Семенченко брав активну участь у бойових діях на Донбасі як командир добровольчого батальйону "Донбас", який нині підпорядковується Національній гвардії України. За визнанням самого Семена Семенченка, до того, як він змінив ім'я, його звали Костянтин Грішін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.