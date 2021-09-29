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Семен Семенченко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Семен Семенченко". Семен Семенченко - український політик та військовий.

Починаючи від 2014 року, Семен Семенченко є депутатом Верховної Ради і входить до фракції "Самопоміч". Семен Семенченко брав активну участь у бойових діях на Донбасі як командир добровольчого батальйону "Донбас", який нині підпорядковується Національній гвардії України. За визнанням самого Семена Семенченка, до того, як він змінив ім'я, його звали Костянтин Грішін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

СБУ закінчила досудове розслідування у справі Семенченка

СБУ закінчила досудове розслідування у "справі Семенченка" 29.09.2021

Провадження в "справі Семенченка" велося СБУ за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Загалом у справі фігурують дев'ятеро людей, серед яких Семен Семенченко і Євген Шевченко.

Семенченко заявив про безстрокове голодування

Семенченко заявив про безстрокове голодування 20.08.2021

Київський апеляційний суд переніс на 3 вересня розгляд апеляції екснардепа Семена Семенченка на рішення про його тримання під вартою. Сам Семенченко оголосив безстрокове голодування.
Семена Семенченка знову помістили під варту

Семена Семенченка знову помістили під варту 26.07.2021

Суд у Києві знову помістив під варту колишнього народного депутата Семена Семенченка, підозрюваного у причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування.
Суд відпустив Семенченка під домашній арешт

Суд відпустив Семенченка під домашній арешт 14.07.2021

Судді замінили запобіжний захід екснардепу Семенченку з тримання під вартою на домашній арешт. Він обіцяє боротися й далі.

Апеляційний суд залишив Семена Семенченка під вартою

Апеляційний суд залишив Семена Семенченка під вартою 07.04.2021

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, за яким Семен Семенченко перебуватиме під вартою до 24 травня включно.
Суд заарештував ексватажка батальйону Донбас Семена Семенченка

Суд заарештував ексватажка батальйону "Донбас" Семена Семенченка 26.03.2021

Раніше цього ж дня суд заарештував ще одного фігуранта справи про створення незаконного воєнізованого збройного формування - агента НАБУ Євгена Шевченка.
Створення НЗФ: суд заарештував агента НАБУ Євгена Шевченка

Створення НЗФ: суд заарештував агента НАБУ Євгена Шевченка 26.03.2021

Євгену Шевченку та колишньому нардепу Семену Семенченку інкримінують створення незаконного збройного формування на території України.
Чекаючи на Саакашвілі: Біля Краковця поліція зупинила групу невідомих у камуфляжі

Чекаючи на Саакашвілі: Біля "Краковця" поліція зупинила групу невідомих у камуфляжі 10.09.2017

Близько 40 осіб у камуфляжі прямували до наметового табору біля пункту пропуску "Краковець", де люди очікують на прибуття Міхеіла Саакашвілі, котрий у неділю виїхав автобусом з польського Жешува в напрямку України.

(Не)офіційна торгова блокада Донбасу: чи встоять енергетики? (17.03.2017) 17.03.2017

Перевезення вантажів на Донбасі нині блокують і правоохоронці, і ветерани АТО. Залізничники бояться втрати робочих місць, а енергетики - зупинки діяльності теплоелектростанцій. Репортаж DW.

Україна без антрациту: де очікувати скорочень? (відео)

Україна без антрациту: де очікувати скорочень? (відео) 17.03.2017

Торгівлю підприємствами на окупованій території нині блокують і правоохоронці, і ветерани АТО. Залізничники бояться втрати робочих місць, а енергетики - зупинки діяльності теплоелектростанцій.

Блокадний детонатор. Чи стануть акції на підтримку учасників блокади масовими?

Блокадний детонатор. Чи стануть акції на підтримку учасників блокади масовими? 14.03.2017

Поки прихильники і противники торговельної блокади обмінюються звинуваченнями, українці, за словами експертів, не готові масово протестувати з цього приводу.
Аброськін: Поліція відпустила затриманих учасників блокади Донбасу

Аброськін: Поліція відпустила затриманих учасників блокади Донбасу 14.03.2017

Ніхто з відпущених не має тілесних ушкоджень та всі вони пройшли медогляд, повідомив начальник головного управління Нацполіції в Донецькій області. Організатори блокади стверджують протилежне.
Блокада на Донбасі: спроба зупинити війну чи політичний піар?

Блокада на Донбасі: спроба зупинити війну чи політичний піар? 09.02.2017

Уже третій тиждень поспіль триває залізнична блокада непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. Чого саме намагаються досягти її організатори, з'ясовувала DW.
Кривий Ріг: cемикратний відрив Вілкула та зафіксовані спостерігачами порушення

Кривий Ріг: cемикратний відрив Вілкула та зафіксовані спостерігачами порушення 28.03.2016

Чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул, який нещодавно виділив жителям міста "матеріальну допомогу", здобув на позачергових виборах міського голови майже три чверті голосів.
Опубліковані результати паралельних підрахунків голосів у Кривому Розі

Опубліковані результати паралельних підрахунків голосів у Кривому Розі 28.03.2016

Згідно з даними двох різних паралельних підрахунків, у першому турі виборів міського голови Кривого Рогу, перемагає Юрій Вілкул. Кандидат від "Самопомочі" Семен Семенченко набирає менше 11 відсотків.
Вибори у Кривому Розі: За мир та стабільність

Вибори у Кривому Розі: "За мир та стабільність" 27.03.2016

У Кривому Розі відбулися позачергові вибори міського голови. Як місто голосувало "з другої спроби" - у репортажі DW.
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