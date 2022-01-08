Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сексизм".
Сексизм - упереджене ставлення та дискримінація групи людей через їхню стать або гендерну ідентичність. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Європейська федерація гандболу оштрафувала норвезьку жіночу збірну з пляжного гандболу за виступ у шортах замість бікіні. Pink готова оплатити штраф та вважає, що тепер треба оштрафувати саму федерацію за сексизм.
Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Два роки тому розголосу набув інший скандал, але справа не дійшла до суду. Чому так відбувається?
Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Справу розслідують у поліції. Два роки тому розголосу набув інший сексуальний скандал, але справа військової Валерії Сікал так і не дійшла до суду. Чому? І наскільки поширеним явищем є сексуальні домагання в українській армії?
Майже п'ять з половиною тисяч жінок служать та працюють у Національній гвардії України. На офіцерських посадах вже близько 650-ти. Найменше жінок - у підрозділах спецпризначення. Однак і це невдовзі зміниться, вірить інструкторка зі стрільби капітан Ніна Дроздовська. Портрет DW.