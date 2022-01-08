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Сексизм

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сексизм".

Сексизм - упереджене ставлення та дискримінація групи людей через їхню стать або гендерну ідентичність. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Україні набули чинності штрафи за сексизм у рекламі

В Україні набули чинності штрафи за сексизм у рекламі 08.01.2022

З 8 січня в Україні каратимуть штрафом у п'ятикратному розмірі вартості реклами за сексизм у ній. За дискримінацію в оголошеннях про робочі вакансії штрафуватимуть на 65 тисяч гривень.

Пляжним гандболісткам дозволили вдягати шорти замість бікіні

Пляжним гандболісткам дозволили вдягати шорти замість бікіні 01.11.2021

Міжнародна федерація гандболу дозволила спортсменкам вдягати шорти замість бікіні й майки замість топів. Це сталося після скандалу з норвезькими пляжними гандболістками, які відмовилися виступати в бікіні.
Українські ветеранки про роль жінок на війні (відео)

Українські ветеранки про роль жінок на війні (відео) 14.10.2021

За роки війни на Донбасі бойовий досвід здобули понад 13 тисяч українських жінок. З нагоди Дня захисників і захисниць України DW запитала у двох ветеранок, наскільки дружньою до жінок є українська армія.
Сексизм в німецькому Бундестазі, або Політика з нежіночим обличчям

Сексизм в німецькому Бундестазі, або Політика з нежіночим обличчям 27.08.2021

"Непохитні" - так називається нова документальна стрічка про німецьких політикинь часів так званої Боннської республіки. Згадується в ній і чинна німецька канцлерка Анґела Меркель.
Груди Джульєтти викликали в Мюнхені суперечку про сексизм

Груди Джульєтти викликали в Мюнхені суперечку про сексизм 19.08.2021

У баварській столиці навколо місцевої визначної пам'ятки розігралася справжня драма. Чи можна торкатися статуї Джульєтти задля успіху в коханні? Щоправда, далеко не всі поставилися до проблеми серйозно.

Жіночий одяг у професійному спорті: курс на десексуалізацію?

Жіночий одяг у професійному спорті: курс на десексуалізацію? 27.07.2021

У світі спорту триває дискусія щодо того, чи має жіночий одяг у професійному спорті бути надто відкритим.
Pink хоче заплатити штраф за гандболісток, яких покарали за виступ у шортах

Pink хоче заплатити штраф за гандболісток, яких покарали за виступ у шортах 26.07.2021

Європейська федерація гандболу оштрафувала норвезьку жіночу збірну з пляжного гандболу за виступ у шортах замість бікіні. Pink готова оплатити штраф та вважає, що тепер треба оштрафувати саму федерацію за сексизм.
Відкриттю Олімпіади в Токіо передує черговий кадровий скандал

Відкриттю Олімпіади в Токіо передує черговий кадровий скандал 22.07.2021

Останній зі скандалів, пов'язаних з Олімпіадою, - звільнення режисера церемонії відкриття Кентаро Кобаясі через його жарти щодо Голокосту в минулому.

У ВР вимагають розслідування репетиції параду на підборах

У ВР вимагають розслідування репетиції параду "на підборах" 02.07.2021

Міністерство оборони України опублікувало фото репетиції параду до Дня незалежності, під час якої курсантки марширували у взутті на підборах. Тепер депутати вимагають розслідування.

Єдина жінка в Україні, яка коментує футбол на Євро-2020 (21.06.2021)  21.06.2021

Галина Вініченко - спортивна журналістка та коментаторка гімнастики й фігурного катання. На Євро-2020 жінка - єдина в Україні коментаторка футболу. Як їй працюється в чоловічій компанії і як це бути першою? 
Сексуальні домагання в армії: новий резонансний випадок в ЗСУ (відео)

Сексуальні домагання в армії: новий резонансний випадок в ЗСУ (відео) 12.03.2021

Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Два роки тому розголосу набув інший скандал, але справа не дійшла до суду. Чому так відбувається?

"Цілував, засовував руки під одяг" - військова про сексуальні домагання в армії (12.03.2021) 12.03.2021

Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Справу розслідують у поліції. Два роки тому розголосу набув інший сексуальний скандал, але справа військової Валерії Сікал так і не дійшла до суду. Чому? І наскільки поширеним явищем є сексуальні домагання в українській армії?

Як Google закріплює сексистські стереотипи - також і щодо жінок з України

Як Google закріплює сексистські стереотипи - також і щодо жінок з України 08.03.2021

Пошук у Google зображень жінок з таких країн, як Україна і Бразилія видає велику частку сексуалізованих картинок. DW аналізує, як пошуковик пропагує сексистські кліше.
Журналістки у світі стикаються із сексизмом під час роботи - звіт

Журналістки у світі стикаються із сексизмом під час роботи - звіт 08.03.2021

Журналістки стикаються не лише з типовими для журналістської роботи небезпеками, але і з насильством на ґрунті сексизму, зазначають в організації "Репортери без кордонів".

"Спецпризначенка на підборах": жіноче обличчя Нацгвардії України (08.03.2021) 08.03.2021

Майже п'ять з половиною тисяч жінок служать та працюють у Національній гвардії України. На офіцерських посадах вже близько 650-ти. Найменше жінок - у підрозділах спецпризначення. Однак і це невдовзі зміниться, вірить інструкторка зі стрільби капітан Ніна Дроздовська. Портрет DW.
Правий екстремізм у Німеччині - Європа у фокусі (відео)

Правий екстремізм у Німеччині - "Європа у фокусі" (відео) 22.02.2021

Скандал із допомогою на дітей у Нідерландах. Музичне повстання дівчат-рома проти традицій. Як в аристократичних родинах Великобританії дискримінують дівчат. Цирк за вітриною у часи коронавірусу.

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