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Світова організація торгівлі (СОТ)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СОТ".

Світова організація торгівлі (СОТ) є міжнародною організацією, мета якої полягає в сприянні лібералізації міжнародної торгівлі. Штаб-квартира СОТ розташована в Женеві. СОТ розпочала свою діяльність 1 січня 1995 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна в Україні негативно вплине на економіки 143 країн - МВФ

Війна в Україні негативно вплине на економіки 143 країн - МВФ 15.04.2022

Через війну Росії проти України відбудеться спад економіки у 143 країн світу, заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва. Насамперед постраждають країни-імпортери харчових продуктів і палива.
СОТ: Війна в Україні знизить ріст світової економіки на 1,3 відсотка

СОТ: Війна в Україні знизить ріст світової економіки на 1,3 відсотка 12.04.2022

Зростання цін на продукти харчування та енергоносії, а також криза напівпровідників - про такі економічні наслідки війни РФ проти України для світу попереджує Світова організація торгівлі.
ЄС затвердив четвертий пакет санкцій за війну Росії проти України

ЄС затвердив четвертий пакет санкцій за війну Росії проти України 15.03.2022

Рада ЄС затвердила вже четвертий пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України. До РФ заборонять постачати предмети розкоші та технології для енергетики. Також припинять імпорт російської сталі.
Яким буде четвертий пакет санкцій щодо Росії за війну проти України

Яким буде четвертий пакет санкцій щодо Росії за війну проти України 11.03.2022

ЄС разом з країнами G7 підготували четвертий пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що включатиме четвертий пакет санкцій.
ЄС готує четвертий пакет санкцій проти Росії за війну проти України

ЄС готує четвертий пакет санкцій проти Росії за війну проти України 11.03.2022

За версією джерел агенства dpa, країни ЄС та їхні союзники, включно зі Сполученими Штатами, мають позбавити Росію "режиму найбільшого сприяння" у Світовій організації торгівлі.
США готують нові заходи для економічної ізоляції Росії

США готують нові заходи для економічної ізоляції Росії 07.03.2022

Закон, що розробляється в Конгресі США, стане першим кроком до позбавлення Росії доступу до СОТ, зазначила речниця Палати представників Ненсі Пелосі в листі до членів Демократичної партії.
Китай шантажує німецьку фірму Continental через завод у Литві

Китай шантажує німецьку фірму Continental через завод у Литві 23.12.2021

Торговельний бойкот Литви, оголошений Пекіном у покарання за фактичне визнання нею незалежності Тайваню, вдарив і по бізнесу Німеччини. ЄС готовий до скарги до СОТ.
ЄС та США досягли згоди в суперечці щодо Airbus та Boeing

ЄС та США досягли згоди в суперечці щодо Airbus та Boeing 15.06.2021

Євросоюз та США погодилися відмовитися на 5 років від застосування штрафних мит у суперечці щодо державної допомоги Airbus та Boeing.
Міжнародні організації вимагають 50 мільярдів доларів на вакцини

Міжнародні організації вимагають 50 мільярдів доларів на вакцини 02.06.2021

Глави ВООЗ, МВФ, СОТ і Світового банку закликають багаті держави надати мільярди доларів на закупівлю вакцин від COVID-19 для країн, що не можуть їх собі дозволити.
Коментар: Патенти на вакцини від коронавірусу - це не проблема

Коментар: Патенти на вакцини від коронавірусу - це не проблема 10.05.2021

Зміна США курсу щодо патентного захисту вакцин проти COVID-19 викликала неоднозначні відгуки в Європі. Але ця дискусія веде не до збільшення кількості виробленого препарату, а лише збиває зі шляху, вважає Бернд Ріґерт.
США виступають за призупинення дії патентів на вакцини від COVID-19

США виступають за призупинення дії патентів на вакцини від COVID-19 06.05.2021

Понад 100 країн-членів СОТ закликали тимчасово скасувати патентний захист вакцин від коронавірусу. Про підтримку цієї ініціативи заявили і США.
СОТ уперше очолюватиме жінка

СОТ уперше очолюватиме жінка 15.02.2021

Нігерійка Нгозі Оконджо-Івеала обрана генеральною директоркою СОТ. Цю посаду вона обійматиме з 1 березня 2021 року по 31 серпня 2025 року.
ЄС дозволили накладати штрафні мита на американські товари

ЄС дозволили накладати штрафні мита на американські товари 13.10.2020

В ЄС уже повідомили, що не поспішатимуть із запровадженням мит, дозволених СОТ, а намагатимуться вирішити питання шляхом переговорів зі США. Вашингтон запровадив мита на європейські товари рік тому.
У СОТ засудили американські мита проти Китаю

У СОТ засудили американські мита проти Китаю 15.09.2020

СОТ визнала мита, які США запровадили 2018 року проти Китаю, такими, що не відповідають правилам міжнародної торгівлі.
Коментар: Економічні прогнози в умовах пандемії COVID-19 нічого не варті

Коментар: Економічні прогнози в умовах пандемії COVID-19 нічого не варті 16.04.2020

Під час цієї великої кризи, яка є й економічною теж, усі, звичайно, хочуть знати, наскільки болючими будуть її наслідки. Але прогнози - у тому числі й МВФ - у цій ситуації нічого не варті, вважає Генрік Беме.
Обсяги світової торгівлі у 2020 році можуть скоротитися на понад 30 відсотків - СОТ

Обсяги світової торгівлі у 2020 році можуть скоротитися на понад 30 відсотків - СОТ 08.04.2020

На відміну від кризи 2008-2009 років, нинішня криза не спричинена самою економікою, а є наслідком боротьби з вірусом.
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