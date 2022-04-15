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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СОТ".
Світова організація торгівлі (СОТ) є міжнародною організацією, мета якої полягає в сприянні лібералізації міжнародної торгівлі. Штаб-квартира СОТ розташована в Женеві. СОТ розпочала свою діяльність 1 січня 1995 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.