На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СОТ".

Світова організація торгівлі (СОТ) є міжнародною організацією, мета якої полягає в сприянні лібералізації міжнародної торгівлі. Штаб-квартира СОТ розташована в Женеві. СОТ розпочала свою діяльність 1 січня 1995 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.