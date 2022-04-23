Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Світлана Тихановська - кандидатка в президенти Білорусі на виборах 2020 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Світала Тихановська".
Домогосподарка Світла Тихановська вирішила 2020 року балотуватись на посаду президента Білорусі після того, як її чоловіку, популярному відеоблогеру Сергію Тихановському, влада не дозволила зареєструватися кандидатом у президенти. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Намір журі німецької "Премії ЗМІ за свободу" нагородити нею разом із Володимиром Зеленським і Світланою Тихановською Марину Овсяннікову спровокував вибух у соцмережах. Який вихід знайшли організатори - у матеріалі DW.
Міжнародна спільнота засудила режим Олександра Лукашенка за сприяння у вторгненні Росії в Україну, адже запуски російських ракет здійснювали і з території Білорусі. Тим часом білоруська опозиція оголосила антивоєнну мобілізацію білорусів, які здебільшого проти участі Білорусі у війні РФ проти України.