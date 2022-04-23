Світлана Тихановська - кандидатка в президенти Білорусі на виборах 2020 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Світала Тихановська".

Домогосподарка Світла Тихановська вирішила 2020 року балотуватись на посаду президента Білорусі після того, як її чоловіку, популярному відеоблогеру Сергію Тихановському, влада не дозволила зареєструватися кандидатом у президенти. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.