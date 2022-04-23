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Світлана Тихановська

Світлана Тихановська - кандидатка в президенти Білорусі на виборах 2020 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Світала Тихановська".

Домогосподарка Світла Тихановська вирішила 2020 року балотуватись на посаду президента Білорусі після того, як її чоловіку, популярному відеоблогеру Сергію Тихановському, влада не дозволила зареєструватися кандидатом у президенти. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чим закінчилася спроба вручити Марині Овсянніковій німецьку медіапремію

Чим закінчилася спроба вручити Марині Овсянніковій німецьку медіапремію 23.04.2022

Намір журі німецької "Премії ЗМІ за свободу" нагородити нею разом із Володимиром Зеленським і Світланою Тихановською Марину Овсяннікову спровокував вибух у соцмережах. Який вихід знайшли організатори - у матеріалі DW.
Овсянніковій передумали вручати премію за свободу слова

Овсянніковій передумали вручати премію за свободу слова 22.04.2022

Росіянку Марину Овсяннікову виключили з числа лауреатів німецької "Премії ЗМІ за свободу", розповіла DW Світлана Тихановська.
Зеленський, Тихановська й Овсяннікова отримають Премію ЗМІ за свободу

Зеленський, Тихановська й Овсяннікова отримають "Премію ЗМІ за свободу" 21.04.2022

Нагорода, започаткована німецькою WMG, цього року присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі. Її володарями стануть президент України, лідер білоруської опозиції та російська журналістка.
Тихановська: Частково окупація Білорусі вже відбулася

Тихановська: Частково окупація Білорусі вже відбулася 09.03.2022

В інтерв'ю DW лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла про бесіду із главою МЗС ФРН, про заходи підтримки білорусів, а також закликала розрізняти Білорусь і режим Лукашенка.

Роль Білорусі у війні РФ проти України: Лукашенко - за, білоруси - проти? (05.03.2022) 05.03.2022

Міжнародна спільнота засудила режим Олександра Лукашенка за сприяння у вторгненні Росії в Україну, адже запуски російських ракет здійснювали і з території Білорусі. Тим часом білоруська опозиція оголосила антивоєнну мобілізацію білорусів, які здебільшого проти участі Білорусі у війні РФ проти України.
Що говорять про стратегію опозиції на референдумі у Білорусі

Що говорять про стратегію опозиції на референдумі у Білорусі 02.02.2022

Білоруська опозиція закликає громадян прийти на референдум та зробити бюлетень недійсним. Але цей план підтримують не всі. Що про це думають влада, експерти і самі білоруси - у статті DW.
Сергія Тихановського засудили до 18 років позбавлення волі у Білорусі

Сергія Тихановського засудили до 18 років позбавлення волі у Білорусі 14.12.2021

Чоловіка Світлани Тихановської, визнаного правозахисниками політичним в'язнем, суд у Гомелі засудив до 18 років позбавлення волі. Сам відеоблогер називав звинувачення політично вмотивованими.
Тихановська закликала заблокувати Лукашенку доступ до коштів МВФ

Тихановська закликала заблокувати Лукашенку доступ до коштів МВФ 21.08.2021

Лідерка опозиції Білорусі визнає за необхідне заморозити для Мінська обмін у вільно конвертовані валюти. Цей захід слід скасувати лише після проведення в Білорусі вільних виборів, вважає Тихановська.
Рік протестів, кризи, репресій. Чи є вихід з білоруського глухого кута?

Рік протестів, кризи, репресій. Чи є вихід з білоруського глухого кута? 09.08.2021

Минув рік з моменту початку протестів у Білорусі, але репресії тільки посилюються. ЄС потрібно більше рішучості, а білорусам - продовжувати опір режиму, кажуть опитані DW експерти.

Білоруси навіть за кордоном бояться Лукашенка - Тихановська

Білоруси навіть за кордоном бояться Лукашенка - Тихановська 08.08.2021

Навіть перебуваючи за кордоном білоруси відчувать страх перед режимом Лукашенка, каже лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.
В'язниця, закордон, партія. Що сталося з екскандидатами в президенти Білорусі?

В'язниця, закордон, партія. Що сталося з екскандидатами в президенти Білорусі? 08.08.2021

Минув рік після президентських виборів у Білорусі, після яких в країні спалахнула гостра політична криза. DW - про те, чим зараз займаються ті, хто наважився скласти конкуренцію Олександру Лукашенку.
Марія Колесникова з СІЗО закликала Лукашенка припинити насильство

Марія Колесникова з СІЗО закликала Лукашенка припинити насильство 01.08.2021

"Боротьба білоруського народу повинна стати нашою спільною справою, а його перемога - увійти в історію", - заявила Марія Колесникова в письмовому інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.
Джо Байден зустрівся зі Світланою Тихановською

Джо Байден зустрівся зі Світланою Тихановською 28.07.2021

Президент США Джо Байден провів у Вашингтоні зустріч з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. За її словами, зустріч була недовгою, але теплою.
Вашингтон пообіцяв Тихановській тиснути санкціями на Лукашенка

Вашингтон пообіцяв Тихановській тиснути санкціями на Лукашенка 21.07.2021

Радник Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван зустрівся зі Світланою Тихановською. США притягатимуть режим Лукашенка до відповідальності, зокрема і за допомогою санкцій, заявили у пресслужбі Ради .
Світлана Тихановська зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном

Світлана Тихановська зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 20.07.2021

У США лідерка білоруської опозиції закликала ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ, підтримати громадянське суспільство Білорусі та посилити тиск на режим Лукашенка.
Світлана Тихановська розраховує на підтримку США опозиції Білорусі

Світлана Тихановська розраховує на підтримку США опозиції Білорусі 19.07.2021

Нинішній правитель Білорусі Олександр Лукашенко - "маріонетка" в руках Росії, вважає Світлана Тихановська. Вона розраховує на підтримку з боку нинішньої адміністрації США опозиції Білорусі.
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