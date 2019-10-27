Свідок розмови Трампа та Зеленського дав свідчення в Конгресі

У розслідуванні, яке може призвести до імпічменту президента США Дональда Трампа, вперше дала свідчення особа, котра була особисто присутня під час телефонної розмови американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня 2019 року. Співробітник Ради національної безпеки Александр Віндман виступив у вівторок, 29 жовтня, в Палаті представників Конгресу США за зачиненими дверима.

Під час слухань Віндман заявив, що двічі "висловлював своє занепокоєння тим, що президент США Трамп та його посол в ЄС Гордон Сондленд неприйнятним чином схиляли українських лідерів до того, щоби провести розслідування стосовно колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Хантера Байдена", повідомляє агентство AP. Крім того, Віндман вважав недоречним вимогу до іноземного уряду розслідувати діяльність громадянина США.

Дональд Трамп, у свою чергу, висловив у Twitter обурення тим, що "люди, про яких він ніколи не чув", дають свідчення щодо його розмови із Зеленським та назвав Віндмана "противником Трампа"

Нагадаємо, що представники Демократичної партії в Конгресі 28 жовтня заявили, що планують цього тижня зробити розслідування щодо діяльності Трампа публічним. "Я винесу на голосування резолюцію, яка забезпечить прозорість та чіткий шлях уперед (щодо проведення розслідування. - Ред.)", - повідомив голова регламентного комітету Палати представників Конгресу США Джеймс Макговерн. Очікують, що голосування відбудеться 31 жовтня. У свою чергу, голова комітету з розвідки Адам Шифф у своїй заяві запевнив, що нова законодавча ініціатива створить формат відкритих слухань, повідомляє агентство новин Reuters.