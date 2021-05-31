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Свобода віросповідання

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "свобода віросповідання".

Свобода віросповідання належить до основних прав і свобод. Під свободою віросповідання розуміють право сповідувати й практикувати будь-яку релігію або не сповідувати жодну з релігій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Денісова: Ув'язненого в РФ українця цькують через іслам

Денісова: Ув'язненого в РФ українця цькують через іслам 31.05.2021

Утримуваний у колонії РФ українець Геннадій Лимешко зазнає систематичного цькування через прийняття ісламу, заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Боротьба з коронавірусом: чи сумісні жорсткі заборони з демократією?

Боротьба з коронавірусом: чи сумісні жорсткі заборони з демократією? 14.04.2020

Обмеження пересування, свободи зібрань та віросповідання - у боротьбі з коронавірусом демократичні країни вдаються до безпрецедентних кроків. Але наскільки вони легітимні?
Віряни у Німеччині у суді вимагали відкрити церкви перед Великоднем

Віряни у Німеччині у суді вимагали відкрити церкви перед Великоднем 08.04.2020

Німецькі віряни намагалися оскаржити заборону церковних служб під час епідемії коронавірусу. Суд їхні скарги відкинув, та й у самих католицькій та протестантській церквах погоджуються з обмеженнями.
Конституційний суд Німеччини підтримав заборону на носіння хіджабу стажерками в судах

Конституційний суд Німеччини підтримав заборону на носіння хіджабу стажерками в судах 27.02.2020

Федеральний конституційний суд Німеччини відхилив скаргу мусульманки на заборону носіння хіджабу стажерками-юристками у федеральній землі Гессен.
Сепаратисти на Донбасі переслідують свободу віросповідання - доповідь

Сепаратисти на Донбасі переслідують свободу віросповідання - доповідь 26.10.2018

Київський Інститут релігійної свободи у ході свого дослідження зафіксував утиски релігійної свободи на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. DW розпитала про подробиці голову правління ІРС Олександра Зайця.
Керівництво німецької школи в Стамбулі спростувало заборону на Різдво

Керівництво німецької школи в Стамбулі спростувало "заборону на Різдво" 18.12.2016

Керівництво німецької гімназії в Стамбулі заявляє, що інформація щодо заборони розповідати на уроках про Різдво не відповідає дійсності. У школі стверджують, що німецькі вчителі не виконували навчальний план.
Влада Туреччини заборонила вивчати Різдво у німецькій школі в Стамбулі

Влада Туреччини заборонила вивчати Різдво у німецькій школі в Стамбулі 18.12.2016

МЗС Німеччини висловило нерозуміння щодо заборони розповідати про Різдво на уроках в одній із німецьких шкіл Стамбула. В Istanbul Lisesi тепер не дозволено ані вивчати християнське свято, ані співати різдвяні пісні.
У Каннах скасували заборону буркіні

У Каннах скасували заборону буркіні 30.08.2016

У французькому курортному місті Канни заборону на носіння буркіні визнали незаконною. Суд назвав її порушенням прав людини.
Вищий адміністративний суд Франції скасував заборону буркіні в одній з громад

Вищий адміністративний суд Франції скасував заборону буркіні в одній з громад 26.08.2016

Дія затвердженої раніше заборони місцевої влади міста Вільньов-Любе на носіння буркіні на пляжах призупинена Вищим адміністративним судом Франції. На думку суддів, це рішення є незаконним і порушує права людини.