На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "свобода віросповідання".

Свобода віросповідання належить до основних прав і свобод. Під свободою віросповідання розуміють право сповідувати й практикувати будь-яку релігію або не сповідувати жодну з релігій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.