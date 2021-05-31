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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "свобода віросповідання".
Свобода віросповідання належить до основних прав і свобод. Під свободою віросповідання розуміють право сповідувати й практикувати будь-яку релігію або не сповідувати жодну з релігій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Дія затвердженої раніше заборони місцевої влади міста Вільньов-Любе на носіння буркіні на пляжах призупинена Вищим адміністративним судом Франції. На думку суддів, це рішення є незаконним і порушує права людини.