Віряни у Німеччині у суді вимагали відкрити церкви перед Великоднем

Вищий адміністративний суд Гессену у вівторок, 7 квітня, відхилив скаргу християнина-вірянина, який вимагав скасувати заборону церковних служб через обмеження, які влада землі запровадила на період пандемії коронавірусув Німеччині.

На думку позивача, попри пандемію не повинно обмежуватися його конституційне право на свободу віросповідання, а заборона богослужінь, мовляв, є непропорційною загрозі.

Утім, суд у Касселі відхилив цей позов. Там зазначили, що запроважені обмеження підкріплені законом і слугують законній меті - обмежити поширення COVID-19 та допомогти вже інфікованим пацієнтам. Це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

У суді наголосили, що основне право на свободу віросповідання має свої межі в умовах, коли необхідно захищати конституційні права третіх осіб чи інші правові цінності з конституційним статусом, зокрема, право на життя.

Із 17 березня уряд федеральної землі Гессен запровадив низку обмежень із метою запобігти поширенню нового коронавірусу. Серед них - заборона зустрічатися в церквах, мечетях, синагогах та інших релігійних установах.

Схожі позови були подані однією релігійною організацією та вірянином у Берліні. Вони так само стверджують про порушення їхньої релігійної свободи. Утім, Адміністративний суд Берліна, як і суд у Гессені, відхилив скаргу, зазначивши, що церковні служби не належать до винятків із переліку обмежень через коронавірус, встановленим урядом Берліна. Вирок цього суду можна оскаржити у спільному Вищому адміністративному суді Берліна та Бранденбургу.

Німецькі церкви підтримують обмеження

У католицькій і протестантській церквах Німеччини підтримують накладені обмеженнями щодо заборони церковних служб, зокрема, в період святкування Великодня. "Церква в Німеччині діє розумно та відповідально, забороняючи в цей період богослужіння, за всієї поваги до таїнства причастя", - цитує агенція новин KNA речника католицької Німецької єпископальної конференції Маттіаса Коппа (Matthias Kopp).

Також єпископ та голова Євангелічної церкви Німеччини Гайнріх Бедфорд-Штром (Heinrich Bedford-Strohm) наголосив, що порятунок життя завжди повинен бути "керівним принципом". "Ми зробимо все можливе, щоб допоможе стримувати поширення вірусу і все одно святкувати Великдень разом: чи то завдяки телевізійним службам, прямим трансляціям чи по телефону, пасхальне послання не можна зупинити", - сказав він.

Згідно з останніми даними базованого в США Університету імені Джонса Гопкінса, у Німеччині зафіксовано понад 107,6 тисяч інфікувань новим коронавірусом, серед них понад дві тисячі летальних випадків та більше 36 тисяч одужань.

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