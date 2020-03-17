Сварка через коронавірус: Китай відкликав акредитацію журналістів США

Китай відкликав акредитацію на роботу в країні у щонайменше 13 американських журналістів The Wall Street Journal, New York Times і Washington Post. Про це в середу, 18 березня, повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ КНР

Китай вимагає, щоб журналісти з американським громадянством з видань New York Times, The Wall Street Journal і Washington Post, чия акредитація закінчується до кінця 2020 року, зв'язалися з департаментом інформації міністерства закордонних справ КНР впродовж чотирьох днів.

Також журналісти мають здати свої прескартки впродовж 10 календарних днів. Їм не дозволять продовжувати працювати як у материковому Китаї, так і в Гонконгу і Макао. За даними інформагенції АР, йдеться про щонайменше 13 журналістів.

Крім того, Китай вимагає "в дусі взаємності", щоб китайські відділення "Голосу Америки", New York Times, Wall Street Journal, Washington Post і Time повідомили департаменту інформації МЗС КНР дані про свій персонал, фінанси, роботу та нерухомість у Китаї.

Також у МЗС країни анонсували, що "Китай вживатиме взаємних заходів проти американських журналістів" після того, як Вашингтон ввів візові обмеження, запровадив адміністративний огляд та звітування для співробітників китайських ЗМІ.

"Вищезазначені заходи є цілком необхідними та взаємними контрзаходами, які Китай змушений вжити у відповідь на необґрунтоване пригноблення, якого китайські медіаорганізації зазнають у США", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві Китаю.

У Пекіні переконані, що ці дії проти американських журналістів "є законною і виправданою самообороною у будь-якому сенсі" у відповідь на рішення уряду США. Водночас у китайському МЗС заявляють, що "державна політика відкритості не змінилася і не зміниться. Іноземні медіа-організації та журналісти, які висвітлюють події відповідно до законів та правил, завжди вітаються в Китаї, і вони отримають постійну допомогу з нашого боку", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп дав додатковий поштовх сварці між США та Китаєм через коронавірус. Під час виступу Трамп знову вжив назву "китайський вірус", незважаючи на те, що раніше це викликало невдоволення Пекіна.