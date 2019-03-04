 СБУ спростувала обвинувачення у прослуховуванні Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2019

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Новини

СБУ спростувала обвинувачення у прослуховуванні Зеленського

Співробітники української спецслужби проводили слідчі заходи щодо підозрюваної у державній зраді особи, а не прослуховували офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського, заявили в СБУ.

Василь Грицак спростував інформацію про прослуховування СБУ кандидата в президенти

Василь Грицак спростував інформацію про прослуховування СБУ кандидата в президенти

Служба безпеки України (СБУ) у четвер, 7 березня, спростувала повідомлення міністерства внутрішніх справ країни про нібито причетність спецслужби до прослуховування кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Ці повідомлення у СБУ назвали свідомим поширенням неправдивої інформації для її дискредитації.

Крім того, в СБУ заявили, що МВС України такими діями зірвало операцію з документування злочинної діяльності в інтересах російських спецслужб. "Керівництво МВС свідомо оприлюднило відео і фото спеціальної техніки, розкрило форми і методи роботи співробітників СБУ, чим навмисно допустило виток інформації з обмеженим доступом, завдало шкоди національним інтересам держави", - йдеться у заяві СБУ. За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

У СБУ зазначили, що МВС заздалегідь було відомо, що 4 березня на вулиці Білоруській у Києві співробітники спецслужби проводили оперативно-технічні заходи щодо особи, підозрюваній у державній зраді. Ці заходи проводились на підставі постанови Апеляційного суду та за погодженням із Генпрокуратурою.

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Глава СБУ Василь Грицак заявив, що готовий надати керівництву МВС України доступ до матеріалів цієї справи. "Це дасть їм змогу особисто впевнитися у тому, що матеріали стосуються виключно документування факту державної зради конкретного громадянина України та не мають жодного відношення ані до Володимира Зеленського, ані до будь-якого іншого політичного діяча", - зазначив він.

Як повідомлялось, 4 березня стало відомо, що біля офісу кандидата в президенти Володимира Зеленського у Києві невідомі особи встановлювали підозрілі предмети. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уточнив, що там було знайдено обладнання для прослуховування. "Поліція Києва виявила під офісом кандидата в президенти Зеленського елементи апаратури прослуховування. Триває розслідування. Де межа між змаганням у боротьбі за посаду і злочином?" - написав Аваков у соцмережі Twitter. А член колегії МВС України, народний депутат від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко заявив, що таку техніку продають лише суб'єктам оперативно-розшукової діяльності, що мають ліцензію від СБУ.

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