СБУ спростувала обвинувачення у прослуховуванні Зеленського

Служба безпеки України (СБУ) у четвер, 7 березня, спростувала повідомлення міністерства внутрішніх справ країни про нібито причетність спецслужби до прослуховування кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Ці повідомлення у СБУ назвали свідомим поширенням неправдивої інформації для її дискредитації.

Крім того, в СБУ заявили, що МВС України такими діями зірвало операцію з документування злочинної діяльності в інтересах російських спецслужб. "Керівництво МВС свідомо оприлюднило відео і фото спеціальної техніки, розкрило форми і методи роботи співробітників СБУ, чим навмисно допустило виток інформації з обмеженим доступом, завдало шкоди національним інтересам держави", - йдеться у заяві СБУ. За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

У СБУ зазначили, що МВС заздалегідь було відомо, що 4 березня на вулиці Білоруській у Києві співробітники спецслужби проводили оперативно-технічні заходи щодо особи, підозрюваній у державній зраді. Ці заходи проводились на підставі постанови Апеляційного суду та за погодженням із Генпрокуратурою.

Глава СБУ Василь Грицак заявив, що готовий надати керівництву МВС України доступ до матеріалів цієї справи. "Це дасть їм змогу особисто впевнитися у тому, що матеріали стосуються виключно документування факту державної зради конкретного громадянина України та не мають жодного відношення ані до Володимира Зеленського, ані до будь-якого іншого політичного діяча", - зазначив він.

Як повідомлялось, 4 березня стало відомо, що біля офісу кандидата в президенти Володимира Зеленського у Києві невідомі особи встановлювали підозрілі предмети. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уточнив, що там було знайдено обладнання для прослуховування. "Поліція Києва виявила під офісом кандидата в президенти Зеленського елементи апаратури прослуховування. Триває розслідування. Де межа між змаганням у боротьбі за посаду і злочином?" - написав Аваков у соцмережі Twitter. А член колегії МВС України, народний депутат від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко заявив, що таку техніку продають лише суб'єктам оперативно-розшукової діяльності, що мають ліцензію від СБУ.