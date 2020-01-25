 СБУ заявила про викриття масштабної мережі ботів для поширення фейків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2020

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Новини

СБУ заявила про викриття масштабної мережі ботів для поширення фейків

Учасники ботоферм зареєстрували понад вісім тисяч активних акаунтів для поширення в соцмережах недостовірної інформації та підбурювання протестних настроїв, стверджують у СБУ.

Мережа ботоферм

Члени викритого угруповання поширювали дезінформацію та протестні настрої в Україні, кажуть у СБУ

Служба безпеки України (СБУ) розкрила мережу ботоферм, обладнання яких підтримувалося через російські онлайн-сервіси. Як зазначається на сайті української спецслужби у понеділок, 17 лютого, "телекомунікаційні платформи використовували для створення і просування фейкових акаунтів та спільнот для проведення незаконних операцій в інтернеті".

DW.COM

Євродепутати ухвалили резолюцію про зовнішнє втручання у вибори в ЄС. У ній Росію назвали головним джерелом кампаній з поширення фейків і закликали Єврокомісію підтримати сусідів у боротьбі з дезінформацією. (10.10.2019)

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Загалом угруповання зареєструвало понад вісім тисяч активних акаунтів. Через ці акаунти проводилося "поширення у популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, залякування населення, розсилання повідомлень про мінування об'єктів критичної інфраструктури та здійснення інформаційних атак на акаунти українських чиновників", повідомляє пресцентр СБУ.

Реєстрація "ботів" - через РФ

Через ці акаунти також поширювали вогнепальну зброю, вибухові пристрої та наркотичні засоби. Реєстрацію акаунтів провадили через російські онлайн-сервіси, що надавали послуги віртуальних мобільних номерів.

"Частину обладнання зловмисники використовували для нелегального переправлення телефонного трафіку незаконно створених "операторів" "Фенікс" і "Лугаком", які функціонують на тимчасово непідконтрольних територіях, на мережі вітчизняних операторів", - повідомили в СБУ.

У рамках операції проведено обшуки в Києві, Харкові, Дніпрі, Дубно Рівненської області та Ірпені Київської області. Під час обшуків виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, спеціальне обладнання, зокрема GSM-модеми та шлюзи, понад 22 тисячі SIM-карт операторів стільникового мобільного зв'язку України.

Було також вилучено чорнові записи про реєстрацію користувачів соціальних мереж, які розміщували провокативні коментарі під публікаціями українських політиків. Наразі перевіряється версія про причетність до організації роботи ботоферм спеціальних і розвідувальних органів Росії, уточнюють у СБУ.

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