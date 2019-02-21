Саудівська Аравія позбавила громадянства сина Усами Бен Ладена

Син Усами Бен Ладена, Хамза Бен Ладен, вже не є підданим Королівства Саудівська Аравія. Влада королівства в п'ятницю, 1 березня, підтвердила рішення про позбавлення сина колишнього ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда" саудівського громадянства.

Згідно з повідомленням, власне сам королівський указ про позбавлення громадянства Саудівської Аравії Хамзи Бен Ладена, котрого розшукують США, підписаний ще в листопаді 2018 року. Згодом, 22 лютого 2019 року, в офіційній урядовій газеті Umm al-Qura було опубліковано відповідне рішення міністерства внутрішніх справ, повідомляє агенція новин dpa.

Ер-Ріяд окремо повідомив про цей факт 1 березня, тобто наступного дня після того, як Державний департамент США заявив, що 30-річний Хамза Бен Ладен нині постає "як лідер "Аль-Каїди". Влада США пообіцяла значну грошову винагороду за інформацію, що допоможе знайти та затримати Хамзу Бен Ладена.

За даними американської влади, Хамза Бен Ладен раніше погрожував влаштувати напади на США для помсти за вбивство свого батька. У 2015 році він записав аудіозвернення із закликом об'єднуватися до радикальних ісламістів Сирії, наголосивши на тому, що боротьба у цій країні відкриє шлях до "звільнення Палестини". У наступному своєму зверненні роком пізніше він обіцяв змінити владу у себе на батьківщині - у Саудівській Аравії.

Щодо Хамзи Бен Ладена існує суперечлива інформація - за деякими відомостями, він перебуває на території Пакистану, а за іншими - на території Афганістану або Сирії. Також раніше повідомлялося, що він може навіть перебувати під домашнім арештом в Ірані, нагадує агенція AFP. Іноді сина Усами Бен Ладена називають також "наслідним принцом джихаду".

Після ліквідації Осами Бен Ладена трьом його дружинам та їхнім дітям було надано дозвіл повернутися до Саудівської Аравії.