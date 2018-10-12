 Саудівська Аравія погрожує відповіддю у разі санкцій через зниклого журналіста - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2018

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Новини

Саудівська Аравія погрожує відповіддю у разі санкцій через зниклого журналіста - ЗМІ

В уряді Саудівської Аравії заявляють, що Ер-Ріяд у разі запровадження санкцій через зникнення журналіста Джамаля Хашоггі відповість масштабними заходами, повідомляють ЗМІ.

Зниклий Джамаль Хашоггі

Зниклий Джамаль Хашоггі

Влада Саудівської Аравії застерігає від погроз інших країн запровадити санкції через зникнення журналіста Джамаля Хашоггі. У разі накладення санкцій на Саудівську Аравію, Ер-Ріяд обіцяє вжити дій у відповідь. Про це в неділю, 14 жовтня, пише інформагенція SPA з посиланням на джерело в уряді країни. "Королівство (Саудівська Аравія - Ред.) знову зазначає, що воно відкидає будь-які погрози або спроби підірвати його, чи-то погрози запровадити економічні санкції або використовувати політичний тиск", - наводить агентство слова свого джерела. Неназваний представник уряду додав, що Саудівська Аравія відповість на будь-яку дію ще масштабнішою дією.

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Дональд Трамп, його радники і держсекретар США вимагають від саудівської влади пояснень щодо долі оглядача The Washington Post, який на початку жовтня зник у посольстві Саудівської Аравії в Стамбулі. (11.10.2018)

Саудівська Аравія дала турецькій владі, яка проводить розслідування зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, дозвіл на обшук свого консульства в Стамбулі. (09.10.2018)

Журналіст Джамаль Хашоггі, який співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов до саудівського консульства в Стамбулі у Туреччині. ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли, що, як підозрюють, там журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, катували і вбили. У Туреччині розслідують цю справу. Через зникнення журналіста ускладнилися відносини Ер-Ріяда з Туреччиною та США.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий жорстко покарати Саудівську Аравію, якщо буде доведено її причетність до вбивства Хашоггі. У той же час президент попередив, що не хотів би розривати великі контракти з постачання Саудівській Аравії озброєнь, щоб не поступитися цим ринком Росії або Китаю. Він назвав цей контракт, укладений ним раніше, найбільшим в історії. "Йдеться про 110 мільярдів доларів. Ви лише уявіть собі цю суму", - сказав президент США, додавши, що від цієї угоди залежить майбутнє 450 тисяч робочих місць.

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