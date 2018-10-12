Саудівська Аравія погрожує відповіддю у разі санкцій через зниклого журналіста - ЗМІ

Влада Саудівської Аравії застерігає від погроз інших країн запровадити санкції через зникнення журналіста Джамаля Хашоггі. У разі накладення санкцій на Саудівську Аравію, Ер-Ріяд обіцяє вжити дій у відповідь. Про це в неділю, 14 жовтня, пише інформагенція SPA з посиланням на джерело в уряді країни. "Королівство (Саудівська Аравія - Ред.) знову зазначає, що воно відкидає будь-які погрози або спроби підірвати його, чи-то погрози запровадити економічні санкції або використовувати політичний тиск", - наводить агентство слова свого джерела. Неназваний представник уряду додав, що Саудівська Аравія відповість на будь-яку дію ще масштабнішою дією.

Журналіст Джамаль Хашоггі, який співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов до саудівського консульства в Стамбулі у Туреччині. ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли, що, як підозрюють, там журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, катували і вбили. У Туреччині розслідують цю справу. Через зникнення журналіста ускладнилися відносини Ер-Ріяда з Туреччиною та США.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий жорстко покарати Саудівську Аравію, якщо буде доведено її причетність до вбивства Хашоггі. У той же час президент попередив, що не хотів би розривати великі контракти з постачання Саудівській Аравії озброєнь, щоб не поступитися цим ринком Росії або Китаю. Він назвав цей контракт, укладений ним раніше, найбільшим в історії. "Йдеться про 110 мільярдів доларів. Ви лише уявіть собі цю суму", - сказав президент США, додавши, що від цієї угоди залежить майбутнє 450 тисяч робочих місць.