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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сатира".
Сатира є видом мистецтва, за допомогою якого критикуються певні особи, події або обставини. При сатирі використовують такі художні засоби як гротеск, пародія, іронія, в образотворчому мистецтві - карикатуру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
США уперше застосують санкції через побудову "Північного потоку-2". Вони спрямовані проти російського корабля-трубоукладача "Фортуна". Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на невидиму боротьбу на дні Балтійського моря.
У Німеччині набув чинності "жорсткий" локдаун, який діятиме щонайменше до 10 січня. Канцлерка ФРН Анґела Меркель - прихильниця рішучих дій у боротьбі з пандемією COVID-19. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.