Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сатира

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сатира".

Сатира є видом мистецтва, за допомогою якого критикуються певні особи, події або обставини. При сатирі використовують такі художні засоби як гротеск, пародія, іронія, в образотворчому мистецтві - карикатуру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Багатогранна Анґела Меркель. Як її представляли світові ЗМІ (фотогалерея)

Багатогранна Анґела Меркель. Як її представляли світові ЗМІ (фотогалерея) 27.09.2021

Її порівнювали і з Гітлером, і з доміною, і з матір'ю Терезою. Дивіться, як преса реагувала на зміну іміджу канцлерки ФРН Анґели Меркель.
Очима карикатуриста: Справжній чи вдаваний морський бій у Чорному морі?

Очима карикатуриста: Справжній чи вдаваний морський бій у Чорному морі? 24.06.2021

Пострілів у бік британського есмінця Defender у Чорному морі не було, стверджує Лондон. Москва каже протилежне. Сергій Йолкін - з ілюстрацією російської версії інциденту.
Очима карикатуриста: Байден говорить НАТО й Україна, а думає про Путіна?

Очима карикатуриста: Байден говорить "НАТО й Україна", а думає про Путіна? 15.06.2021

Напередодні зустрічі з Володимиром Путіним Джо Байден висловився про умови надання Україні ПДЧ в НАТО. Карикатурист Сергій Йолкін про те, які сигнали президент США надсилає Києву та Москві.
Очима карикатуриста: Санкції США проти Північного потоку-2 - фінальна битва під водою

Очима карикатуриста: Санкції США проти "Північного потоку-2" - фінальна битва під водою 20.01.2021

США уперше застосують санкції через побудову "Північного потоку-2". Вони спрямовані проти російського корабля-трубоукладача "Фортуна". Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на невидиму боротьбу на дні Балтійського моря.
Очима карикатуриста: Трампа розблокували у Twitter - небезпечна зброя в руках президента

Очима карикатуриста: Трампа розблокували у Twitter - небезпечна зброя в руках президента 08.01.2021

Twitter розблокував акаунт Дональда Трампа. Карикатурист Сергій Йолкін про те, чого можна очікувати від президента США, який через два тижні має піти з посади.
Очима карикатуриста: Штурм Конгресу США - чи є там російський слід?

Очима карикатуриста: Штурм Конгресу США - чи є там російський слід? 07.01.2021

Штурм Капітолія у Вашингтоні, у результаті якого прибічники Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США, нагадав карикатуристові Сергію Йолкіну події з російської історії.
Очима карикатуриста: Коронавірус капут! У Німеччині почав діяти жорсткий локдаун

Очима карикатуриста: Коронавірус капут! У Німеччині почав діяти "жорсткий" локдаун 16.12.2020

У Німеччині набув чинності "жорсткий" локдаун, який діятиме щонайменше до 10 січня. Канцлерка ФРН Анґела Меркель - прихильниця рішучих дій у боротьбі з пандемією COVID-19. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.
В Одесі оголошено день жалоби через смерть Жванецького

В Одесі оголошено день жалоби через смерть Жванецького 07.11.2020

Суботу оголошено днем жалоби в Одесі через смерть сатирика Михайла Жванецького. Він був почесним громадянином міста.
Помер Михайло Жванецький

Помер Михайло Жванецький 06.11.2020

Письменник-сатирик помер у віці 86 років. Концертну діяльність він завершив у жовтні 2020 року через вік.

Очима карикатуриста: Лукашенко в СІЗО - новий формат переговорів з опозицією

Очима карикатуриста: Лукашенко в СІЗО - новий формат переговорів з опозицією 12.10.2020

Зустріч Лукашенка в СІЗО з арештованими опозиціонерами і новий сплеск насильства проти демонстрантів у Білорусі не залишають Сергієві Йолкіну ілюзій щодо того, якій мові надає перевагу білоруський правитель.
Очима карикатуриста: Як проходила таємна інавгурація Лукашенка

Очима карикатуриста: Як проходила таємна інавгурація Лукашенка 23.09.2020

У Мінську відбулася таємна інавгурація Олександра Лукашенка: її не оголошували заздалегідь, її не показували в прямому ефірі на ТБ. Сергій Йолкін про небагатьох запрошених на неї гостей.
Очима карикатуриста: Затримання Колесникової на кордоні - проблема для Лукашенка?

Очима карикатуриста: Затримання Колесникової на кордоні - проблема для Лукашенка? 08.09.2020

Членкиня Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова, за повідомленнями ЗМІ, порвала свій паспорт, аби уникнути депортації із країни. Для кого це проблема, знає карикатурист Сергій Йолкін.
Очима карикатуриста: Світанок нової Білорусі - захід Лукашенка

Очима карикатуриста: Світанок нової Білорусі - захід Лукашенка 14.08.2020

Після виборів у Білорусі не вщухають протести, одним із символів яких став історичний біло-червоно-білий прапор країни. Білорусь на світанку нової доби, вважає Сергій Йолкін.
Очима карикатуриста: Трамп образився на Twitter - помста буде жорсткою?

Очима карикатуриста: Трамп образився на Twitter - помста буде жорсткою? 29.05.2020

Twitter позначив твіти Дональда Трампа як такі, що "вводять в оману", а той позбавив соцмережу захисту від кримінального переслідування. Сергій Йолкін про спробу президента США взяти контроль над Twitter у свої руки.
Карикатури про коронавірус (фотогалерея)

Карикатури про коронавірус (фотогалерея) 18.05.2020

Тема коронавірусу нині домінує в усіх сферах життя. У віртуальній виставці карикатуристи своїми роботами викликають страх і горе, але також і надію на "післякоронні" часи.
Очима карикатуриста: Повернення Саакашвілі в українську політику

Очима карикатуриста: Повернення Саакашвілі в українську політику 08.05.2020

Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Погляд Сергія Йолкіна на черговий похід експрезидента Грузії в українську владу.
Інші статті