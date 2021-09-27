На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сатира".

Сатира є видом мистецтва, за допомогою якого критикуються певні особи, події або обставини. При сатирі використовують такі художні засоби як гротеск, пародія, іронія, в образотворчому мистецтві - карикатуру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.