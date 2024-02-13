Жорстка сатира на карнавалі: Шольц, Трамп, Путін та інші

Карнавал у Німеччині - час жорсткої політичної сатири, що не знає меж. Не став винятком і 2024 рік.

У так званий "скажений понеділок", який цього року припав на 12 лютого, у кількох німецьких містах відбулись головні карнавальні процесії сезону. Найбільші процесії за кількістю учасників та глядачів традиційно відбуваються у Кельні, Дюссельдорфі та Майнці. Особливу увагу під час ходи привертають до себе сатиричні вози, мішенями для їхніх авторів стають політики - німецькі та закордонні. Сатира блазнів цього дня не тільки не знає меж. Автори сатиричних композицій часто свідомо перетинають межі та провокують. 2024 рік не став винятком.

Що побачили сотні тисяч людей на вулицях та мільйони глядачів телевізійних трансляцій?

У Дюссельдорфі дещо змінили ім'я Шольца, із Олафа зробили Холафа. Унаслідок такої гри слів, яку доволі складно перекласти, глава федерального уряду Німеччини перетворився на "блазня, в голові якого порожньо", але при цьому "Kanzler Holaf Scholz" всіх обеззброює своєю симпатичною посмішкою, як це можна побачити на першому фото.

Політична сатира на карнавалі в Німеччині - 2024. Фотографії

Нова постановка шекспірівського запитання. "Бути чи не бути Україні в НАТО?" ("To be or NATO be?") - запитує президент Володимир Зеленський у Кельні. Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Республіканці США в образі Дональда Трампа завдають удару в спину українському солдату в Дюссельдорфі. Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Дональд Трамп хоче перекроїти Америку і вийшов на карнавал у Дюссельдорфі зі своїм прапором - у формі свастики. Фото: Federico Gambarini/picture alliance/dpa

"Барбі" та "Кен". Німецькі подружки Володимира Путіна - Сара Ваґенкнехт та Аліс Вайдель у Майнці. Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

"З Росії з любов'ю" - заборона "руху ЛГБТ" у РФ стала темою для цього сатиричного воза в Дюссельдорфі. Нічого святого для блазнів не існує. Фото: Federico Gambarini/picture alliance/dpa

Платформу "Вдавись!" змайстрували для карнавалу в Дюссельдорфі у 2022 році відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пізніше її показували також у різних німецьких містах, а нині її знову провезли вулицями Дюссельдорфа. Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Терористична організація ХАМАС використовує дітей, жінок та старих як живий щит у Секторі Гази. Віз у Дюссельдорфі, присвячений конфлікту на Близькому Сході. Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

У Дюссельдорфі клоун зриває маску праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) з черепа Адольфа Гітлера. Фото: THILO SCHMUELGEN/REUTERS

"Світлофорні чоловічки" з червоно-жовто-зеленої коаліції, яка править у Німеччині, "надувають" у Кельні Аліс Вайдель - співголову "Альтернативи для Німеччини". Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

"Орієнтована на цінності зовнішня політика". Міністерка іноземних справ Німеччини Анналена Бербок в образі слонихи в посудній лавці у Кельні. Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у Кельні в образі дуже великої свині-скарбнички - за розмірами як бюджетний дефіцит. Фото: Oliver Berg/picture alliance/dpa

Олаф Шольц - одноокий пірат у Майнці на кораблі, що тоне, дивиться крізь пов'язку в підзорну трубу. У вересні 2023 року канцлер Німеччини впав під час пробіжки й деякий час носив пов'язку на оці, що стало темою багатьох жартів та мемів. Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance