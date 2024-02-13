Жорстка сатира на карнавалі: Шольц, Трамп, Путін та інші
Микола Пермяков
13 лютого 2024 р.
Карнавал у Німеччині - час жорсткої політичної сатири, що не знає меж. Не став винятком і 2024 рік.
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У так званий "скажений понеділок", який цього року припав на 12 лютого, у кількох німецьких містах відбулись головні карнавальні процесії сезону. Найбільші процесії за кількістю учасників та глядачів традиційно відбуваються у Кельні, Дюссельдорфі та Майнці. Особливу увагу під час ходи привертають до себе сатиричні вози, мішенями для їхніх авторів стають політики - німецькі та закордонні. Сатира блазнів цього дня не тільки не знає меж. Автори сатиричних композицій часто свідомо перетинають межі та провокують. 2024 рік не став винятком.
Що побачили сотні тисяч людей на вулицях та мільйони глядачів телевізійних трансляцій?
У Дюссельдорфі дещо змінили ім'я Шольца, із Олафа зробили Холафа. Унаслідок такої гри слів, яку доволі складно перекласти, глава федерального уряду Німеччини перетворився на "блазня, в голові якого порожньо", але при цьому "Kanzler Holaf Scholz" всіх обеззброює своєю симпатичною посмішкою, як це можна побачити на першому фото.
Політична сатира на карнавалі в Німеччині - 2024. Фотографії