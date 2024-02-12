Зеленський і Путін стали "героями" карнавалу у Німеччині

Традиційний карнавальний Скажений понеділок - день політичної сатири у Німеччині. Цьогоріч на карнавалі зображували, зокрема, Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

У німецьких містах у понеділок, 12 лютого, учасники карнавалу відзначають так званий Скажений понеділок (Rosenmontag).

Вози із сатиричними композиціями з пап'є-маше - обов'язкова частина карнавальної програми в Скажений понеділок. Перепадає майже кожному політику й громадському діячеві. Серед постійних об'єктів карнавальної сатири - канцлер, глави іноземних держав і урядів, німецькі федеральні, регіональні та місцеві політики. Вози завжди привертають увагу преси та громадськості, часто стають темою обговорень і коментарів.

Так, на карнавалі у Кельні канцлера Олаф Шольц (СДПН) зобразили у вигляді лінивця, який дрімає на гілці. Протести фермерів також були тематизовані.

Зеленський і Путін на карнавалах

У Кельні одним з "героїв" карнавалу став і Володимир Зеленський, який "відіграв" шекспірівський сюжет. Його зобразили із шоломом в руках як принца Гамлета із черепом блазня Йоріка в трагедії Вільяма Шекспіра. Напис на зображенні також обігрує знану фразу з "Гамлета": "Бути чи не бути". Щоправда у карнавальному варіанті вона пов'язана із Північноатлантичним альянсом: "To be or NATO be".

Зображення Володимира Зеленського на карнавалі у Кельні Фото: Oliver Berg/picture alliance/dpa

А на карнавалі у Дюссельдорфі було кілька зображень президента Росії Володимира Путіна. На одному з них очільник Російської православної церкви патріарх Кирило стоїть на колінах перед лідером РФ у недвозначній позі, яка прямо натякає на оральний секс.

Візок, на якому розміщені фігури, підписаний "З Росії з любов'ю", причому слово "любов" розфарбоване у кольори ЛГБТ-прапора. Нагадаємо, що минулого року в РФ заборонили "рух ЛГБТ".

Зображення президента Росії Володимира Путіна і очільника РПЦ Кирила на карнавалі у Дюссельдорфі Фото: Federico Gambarini/picture alliance/dpa

Скажений понеділок - один із заключних днів традиційного карнавалу, котрийтриває до Попільної середи (Aschermittwoch). У цей день в Німеччині розпочинається Великий піст.

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