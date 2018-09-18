 САП проти НАБУ: поліція відкрила справу через конфлікт відомств | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

САП проти НАБУ: поліція відкрила справу через конфлікт відомств

Пошкоджена машина САП та травмований водій стали приводом для відкриття справи Нацполіцією України. Глави САП та НАБУ Холодницький та Ситник озвучують різні версії інциденту біля "Охматдиту" в Києві.

Назар Холодницький (л), Артем Ситник (архівне фото)

Назар Холодницький (л), Артем Ситник (архівне фото)

Дивитись відео 03:04
Now live
03:04 хв

Провали і досягнення САП (26.07.2018)

Шевченківське райуправління Нацполіції України в Києві в четвер, 20 вересня, зареєструвало кримінальне провадження у зв'язку з подіями навколо протистояння Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП). Ідеться про інцидент з перевищенням влади співробітниками відомств напередодні .

За інформацією поліції, йдеться про епізод, пов'язаний із машиною керівника САП, передає "Інтерфакс-Україна".  Керівник САП Назар Холодницький і директор НАБУ Артем Ситник написали заяви до поліції щодо інциденту. Спецназ НАБУ розбив службову машину керівника САП Холодницького під будівлею відомства. Поліція розслідуватиме пошкодження автомобіля САП і побиття водія Холодницького.

НАБУ відреагувало на закиди останнього щодо начебто помсти главі САП. "У відповідь на заяви Назара Холодницького повідомляємо, що співробітники НАБУ не були і не проводили ніяких дій на території Антикорупційної прокуратури і в її внутрішньому подвір'ї", - повідомляє бюро у Facebook. Там кажуть, що на території лікарні "Охматдит" в Києві, де розташована САП, тривали санкціоновані заходи, "суть яких НАБУ поки розголошувати не може без шкоди для досягнення цілей кримінального провадження". Холодницький, своєю чергою, пообіцяв домогтися покарання винних.

DW.COM

НАБУ не має права оскаржувати рішення комісії прокурорів щодо керівника САП Назара Холодницького в судовому порядку. Тому Верховний суд не відкрив провадження за позовом НАБУ.

Керівник САП Назар Холодницький відбувся доганою з боку Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. За що ж прагнув звільнити його з посади глава НАБУ та на що чекати далі? (26.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Провали і досягнення САП (26.07.2018)  

Також за темою

Ukraine Nazar Kholodnytskyi Antikorruptionsstaatsanwalt

Назар Холодницький залишився на посаді очільника САП України 26.07.2018

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зберіг свою посаду. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія вирішила обмежитися лише доганою.

НАБУ проти САП: словесний батл (13.07.2018) 13.07.2018

Директор НАБУ Артем Ситник та голова САП Назар Холодницький обмінялися взаємними звинуваченнями про помсту, прослуховування та методи НКВД.

Symbolbild Deutschland Justiz

Верховний суд відмовив НАБУ у справі Назара Холодницького 21.08.2018

НАБУ не має права оскаржувати рішення комісії прокурорів щодо керівника САП Назара Холодницького в судовому порядку. Тому Верховний суд не відкрив провадження за позовом НАБУ.

Реклама

Докладно

У Львові (на фото) пропонують мораторій на російськомовний культрпродукт

Мовні пристрасті у Львові: критика рішення облради

Мораторій на російськомовний культурний продукт на Львівщині викликав критику правозахисників.  

Українські ОСББ зможуть провести термомодернізацію будинків частково коштом ЄС

Як ОСББ зробити свій будинок енергоефективним за гроші ЄС

Через "Фонд енергоефективності" ОСББ можуть отримати гранти на утеплення будинку чи модернізацію інженерних систем. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  