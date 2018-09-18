САП проти НАБУ: поліція відкрила справу через конфлікт відомств

Дивитись відео 03:04 Now live 03:04 хв Поділитись Провали і досягнення САП (26.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3264w Провали і досягнення САП (26.07.2018)

Шевченківське райуправління Нацполіції України в Києві в четвер, 20 вересня, зареєструвало кримінальне провадження у зв'язку з подіями навколо протистояння Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП). Ідеться про інцидент з перевищенням влади співробітниками відомств напередодні .

За інформацією поліції, йдеться про епізод, пов'язаний із машиною керівника САП, передає "Інтерфакс-Україна". Керівник САП Назар Холодницький і директор НАБУ Артем Ситник написали заяви до поліції щодо інциденту. Спецназ НАБУ розбив службову машину керівника САП Холодницького під будівлею відомства. Поліція розслідуватиме пошкодження автомобіля САП і побиття водія Холодницького.

НАБУ відреагувало на закиди останнього щодо начебто помсти главі САП. "У відповідь на заяви Назара Холодницького повідомляємо, що співробітники НАБУ не були і не проводили ніяких дій на території Антикорупційної прокуратури і в її внутрішньому подвір'ї", - повідомляє бюро у Facebook. Там кажуть, що на території лікарні "Охматдит" в Києві, де розташована САП, тривали санкціоновані заходи, "суть яких НАБУ поки розголошувати не може без шкоди для досягнення цілей кримінального провадження". Холодницький, своєю чергою, пообіцяв домогтися покарання винних.