Саміт ЄС - про санкції, російські паспорти на Донбасі та збиття MH17

Саміти Євросоюзу останнім часом приділяють Україні не так багато уваги. Однак зустріч лідерів країн ЄС у четвер, 20 червня, стала винятком. І це попри те, що головне питання цього саміту - розподіл керівних посад у ЄС.

Як зауважила Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Федеріка Могеріні, хоча вся увага прикута до теми посад, лідери не забули і про закордонні справи. "Це наш меседж світу та партнерам, що навіть під час зміни (керівництва. - Ред.) ЄС залишається зосередженим на своїй глобальній ролі, зокрема під час обговорення ситуації в Україні, імплементації мінських угод, "Східного партнерства", - зазначила вона.

Москву застерегли через паспорти

За підсумками першої робочої сесії саміту ЄС ухвалили комюніке, де одразу низка пунктів стосується України. Так, у ньому висловлюється "крайнє занепокоєння" з приводу квітневого указу президента Росії Володимира Путіна про спрощення видачі паспортів у окремих районах Донецької та Луганської областей. Лідери держав ЄС наголосили, що така видача "суперечить духу та цілям" мінських домовленостей.

З огляду на це, Європейська Рада застерегла Москву, що продовжуватиме слідкувати за ситуацією на Донбасі та "готова розглянути подальші заходи, включно з невизнанням російських паспортів, виданих в порушення мінських угод". На самітах такі формулювання використовують, аби натякнути, що ЄС може вдатися і до інших нових заходів.

Джерела DW у ЄС пояснюють, що суть цього рішення - подати "політичний сигнал" Москві, яка вже почала видавати паспорти українцям на Донбасі. Один зі співрозмовників видання визнає, що технічно буде непросто розробити процедуру, як не визнавати такі російські паспорти. Проте над нею вже працюють.

На тлі цього лідери ЄС виступили за "негайне поновлення" переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Джерело DW у ЄС зауважує, що в Брюсселі зараз очікують, що зробить новий президент України Володимир Зеленський у рамках свого підходу до Донбасу, але завжди готові допомагати у вирішенні конфлікту.

Не забули в Європейській Раді і повторити свій заклик до Москви звільнити "без жодних умов" українських моряків, захоплених в кінці листопада 2018 року неподалік Керченської протоки. У Росії їх судять за "незаконний перетин кордону", а Україна вважає військовополоненими.

Секторальні санкції ще на півроку

Також глави держав і урядів країн ЄС дали "зелене світло" продовженню секторальних санкцій, запроваджених проти Росії через дестабілізацію нею ситуації на Сході України. Перед цим канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Франції Еммануель Макрон, як учасники "нормандської четвірки", розповіли своїм колегам про відсутність прогресу в імплементації мінських угод. Тепер подовження санкцій формально ще має затвердити Рада ЄС.

Санкції залишать чинними ще на пів року. На саміті Польща запропонувала перейти до подовження економічних санкцій раз на рік, проте, за інформацією джерела DW у дипломатичних колах, ця ініціатива не знайшла підтримки.

Заклик до Росії щодо MH17

Напередодні саміту ЄС міжнародна слідча група JIT назвала імена чотирьох осіб, які підозрюються в причетності до збиття над Донбасом Boeing 777 рейсу MH17 . Саміт ЄС привітав заяву, що Нідерланди висунуть кримінальні обвинувачення цим чотирьом особам, і "закликав Росію цілковито співпрацювати зі слідством, яке триває".

Згадали на саміті і "Східне партнерство", програму співпраці ЄС з Україною, Грузією, Молдовою, Азербайджаном, Білоруссю та Вірменією. Як відомо, зараз в рамках неї працюють над втіленням 20 завдань до 2020 року. На саміті ЄС дали завдання Єврокомісії розробити до початку 2020 року новий набір політичних цілей для "Східного партнерства".