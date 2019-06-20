 Саміт ЄС погодив подовження секторальних санкцій проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2019

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Новини

Саміт ЄС погодив подовження секторальних санкцій проти Росії

На саміті ЄС погодилися подовжити секторальні санкції проти Росії на подальші шість місяців. Причина цього - відсутність прогресу в імплементації мінських угод.

Учасники саміту ЄС вирішили, що санкції щодо Росії потрібно продовжувати

Учасники саміту ЄС вирішили, що санкції щодо Росії потрібно продовжувати

Глави держав і урядів країн ЄС дали "зелене світло" для продовження секторальних санкцій, запроваджених проти Росії через дестабілізацію нею ситуації на Сході України. Про це повідомив речник президента Європейської Ради Дональда Туск Пребен Ааман у Twitter. Причина цього - брак прогресу в імплементації мінських угод.

Перед цим канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Франції Еммануель Макрон, як учасники "нормандської четвірки", розповіли своїм колегам про відсутність прогресу в імплементації мінських угод. Тепер подовження санкцій формально ще має затвердити Рада ЄС.

Санкції залишать чинними ще на пів року. На початку цього тижня міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович закликав перейти до подовження економічних санкцій раз на рік, а не кожні пів року, проте, вочевидь, його пропозиція підтримки не знайшла.

Нагадаємо, економічні санкції ЄС запровадив у 2014 році. Вони стосуються оборонного, фінансового та енергетичного секторів економіки РФ.

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