 Саміт ЄС закликав Росію визнати свою відповідальність щодо MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2018

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Новини

Саміт ЄС закликав Росію визнати свою відповідальність щодо MH17

На саміті в Брюсселі лідери ЄС закликали Росію визнати свою відповідальність через авіакатастрофу MH17 над Донбасом. Крім того, вони погодили подовження економічних санкцій щодо Росії ще на півроку.

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Лідери Європейського Союзу закликали Росію визнати відповідальність у питанні збитого 2014 року над Донбасом авіалайнера MH17. Про це йдеться у висновках, ухвалених Європейською Радою на засіданні у Брюсселі у п'ятницю, 29 червня.

Щоправда, у документі не уточнюється, за що саме Росія мала би взяти на себе відповідальність. "Європейська Рада підтверджує свою повну підтримку резолюції Радбезу ООН номер 2166 щодо падіння рейсу MH17. Вона закликає РФ прийняти відповідальність, а також цілковито сприяти всім намаганням встановити правду, справедливість та провину (в авіакатастрофі. - Ред.)", - йдеться у висновках. У резолюції від липня 2014 року Радбез ООН вимагав, щоб причетні до падіння літака були притягнуті до відповідальності і всі держави співпрацювали задля цієї мети.

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Якими можуть бути наступні юридичні кроки Нідерландів та Австралії у справі МH17 та чи може Росія бути притягнутою до відповідальності? DW поговорила з німецьким експертом з міжнародного права Маттіасом Гартвіґом. (25.05.2018)

Італія відстоюватиме на саміті ЄС відмову від автоматичного подовження санкцій проти Росії. Про це заявив очільник італійського уряду Джузеппе Конте. (27.06.2018)

Заява лідерів ЄС щодо MH17 була прийнята через місяць після того, як міжнародна слідча група з розслідування авіакатастрофи в Нідерландах підтвердила, що зенітна ракетна установка "Бук", з якої збили літак, походить з 53-ї бригади збройних сил РФ у Курську. Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, за даними слідства, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту літака загинули. Москва і після висновку слідчих заперечує свою причетність до трагедії.

"Зелене світло" санкціям

На саміті глави держав і урядів країн ЄС також погодили подовження на подальші шість місяців секторальних санкцій проти РФ, повідомило джерело DW у ЄС. За його словами, перед цим канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон поінформували своїх колег про відсутність прогресу у виконанні мінських домовленостей. Жодних заперечень щодо подовження санкцій не було, хоча раніше джерела DW у дипломатичних колах казали, що новий італійський уряд хоче повноцінної дискусії щодо санкцій. Тепер формально подовжити санкції повинна ще буде Рада ЄС. Нагадаємо, що новий прем'єр Італії Джузеппе Конте ще перед самітом відкинув ідею автоматичного подовження обмежувальних заходів щодо РФ.

Економічні санкції щодо Росії через її агресію в Україні були запроваджені Євросоюзом у липні 2014 року терміном на один рік, у березні 2015 року їхнє можливе скасування прив'язали до виконання Москвою мінських угод до кінця 2015 року. Оскільки Росія не виконала усі свої зобов'язання, після цього ЄС неодноразово ухвалював рішення щодо продовження санкцій - щоразу на півроку. Востаннє секторальні санкції Євросоюзу проти РФ були продовжені Радою ЄС у грудні 2017-го. Обмеження стосуються фінансового, енергетичного, оборонного секторів російської економіки, а також товарів подвійного призначення.

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