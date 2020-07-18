 Саміт Євросоюзу щодо антикризового фонду знову подовжили | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2020

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Новини

Саміт Євросоюзу щодо антикризового фонду знову подовжили

Саміт ЄС подовжили на четвертий день. Політики поки не можуть дійти до компромісу щодо пакета фінансової допомоги країнам, постраждалим від COVID-19. Президент Франції незадоволений лідерами Нідерландів і Австрії.

Саміт ЄС у Брюсселі подовжили на четвертий день

Саміт ЄС у Брюсселі подовжили на четвертий день

Саміт Європейського Союзу, який відбувається в Брюсселі, перервали рано вранці у понеділок, 20 липня. Зустріч має бути відновлено о 16-й годині того ж дня, повідомляє речник президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

Тим часом прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що лідери країн ЄС досягли прогресу щодо домовленості про план відновлення економік, які постраждали від пандемії COVID-19, однак дискусії все ще можуть закінчитися безрезультатно, передає інформагенція Reuters. "Минулої ночі часом це не виглядало добре, але я відчуваю, що в цілому ми досягаємо прогресу", - сказав Рютте журналістам у Брюсселі.

У свою чергу, прем'єр Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) також прокоментував затяжні переговори. "Важкі перемовини майже закінчилися, ми можемо бути дуже задоволені сьогоднішнім результатом. Вони продовжаться у другій половині дня", - написав у Twitter.

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Раніше президент Франції Еммануель Макрон відкрито виявив своє невдоволення пропозиціями прем'єрів Нідерландів Марка Рютте і Австрії Себастіана Курца. "Він вдарив об стіл і попередив, що таке ставлення закінчиться погано", - сказав один член делегації, передає інформагентство AFP.

За даними кількох джерел агенції, Макрон порівняв позицію прем'єр-міністра Марка Рютте з позицією колишнього прем'єра Великобританії Девіда Кемерона на переговорах про бюджет ЄС. Французький президент також розкритикував австрійського прем'єра Себастіана Курца, коли той вийшов з кімнати, щоб відповісти на дзвінок. Потім, за словами очевидця, Курц театрально зробив переляканий жест і "образився".

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Нагадаємо, що Макрон неодноразово критикував позицію країн так званої "ощадливої четвірки", до яких належать Нідерланди, Австрія, Данія і Швеція. Зокрема, саме лідери Нідерландів і Австрії виступають проти виділення в якості субсидій 500 мільярдів євро із пакету загальною сумою 750 мільярдів євро.

Німеччина та Франція також вносять значні внески до бюджету ЄС, але нічого не просили на переговорах, а боролися "за інтереси Європи", тоді як країни "із розвинутою економікою" поводилися "егоїстично" і не поступалися, сказав Макрон, передає AFP з посиланням на слова очевидця.

Нагадаємо, що очний саміт ЄС відбувається вперше в умовах спалаху коронавірусу. На зустрічі заборонені рукостискання, треба носити маски, якщо неможливо дотриматися соціальної дистанції. 

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