 Сальвіні прагне разом з Польщею будувати новий європейський порядок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Сальвіні прагне разом з Польщею будувати новий європейський порядок

Рим та Варшава мають спричинити "нову європейську весну", наголосив віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні. Він також пропонує Польщі створити новий альянс у Європі.

Маттео Сальвіні

Маттео Сальвіні (архівне фото)

Віце-прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні закликав польське керівництво будувати новий європейський порядок. Про це Сальвіні сказав у середу, 9 січня, на спільній прес-конференції з міністром внутрішніх справ Польщі Йоахимом Брудзинським.

За словами італійського урядовця, який перебуває з візитом у Польщі, Рим та Варшава могли би стати призвідниками "нової європейської весни", наводить його слова агенція новин AP. Під "європейською весною" італійський урядовець має на увазі насамперед "відродження європейських цінностей". Маттео наголосив, що прагне зробити ЄС менш бюрократизованим та зосередитися на захисті зовнішніх кордонів спільноти від напливу мігрантів.

DW.COM

Віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні заявив, що йому комфортніше в Москві, ніж у "деяких країнах-членах ЄС", і пообіцяв "зробити все", аби припинити дію санкцій ЄС щодо Росії, запроваджених після анексії Криму. (17.10.2018)

Тисячі людей вийшли на вулиці італійської столиці на знак протесту проти нового міграційного законодавства, яке може значно ускладнити отримання притулку у країні. (11.11.2018)

На думку італійського віце-прем'єра, після запланованих на кінець травня цього року виборів до Європарламенту ЄС буде жити по-іншому, ніж зараз. За його словами, нова Європа "матиме інший ритм". Італійський політик також висловився за необхідність створення італійсько-польської осі в Європі - на противагу домінуючій у ЄС німецько-французькій осі, передає агенція новин dpa.

На прес-конференції у Варшаві Маттео також вкотре розкритикував угоду про розподіл біженців між країнами-членами ЄС. За його словами, ця угода лише даватиме додаткові стимули контрабандистам активніше використовувати не пристосовані до плаванні у морі суденця задля транспортування мігрантів з африканського до європейського узбережжя.

Під час візиту Сальвіні, котрий очолює правопопулістську італійську партію "Ліга Півночі", також зустрівся з лідером правлячої націонал-консервативної партії Польщі "Право і Справедливість" (ПіС) Ярославом Качинським. Обидві політичні сили різко критикують нинішній курс ЄС, у тому числі й щодо біженців.

Нагадаємо, раніше Сальвіні обіцяв "зробити все" для того, щоб домогтися скасування санкцій ЄС проти Росії. Крім того, на посту міністра внутрішніх справ, котрий він обіймає одночасно з посадою віце-прем'єра, Сальвіні посилив антиміграційні норми в Італії.

Також за темою

Spanien Migration l Malta nimmt elf Flüchtlinge nach Irrfahrt im Mittelmeer auf

180 мігрантів та біженців врятували в морі поблизу Мальти 31.12.2018

Врятовані люди намагалися добутися на двох човнах до узбережжя ЄС, повідомили мальтійські військові.

Spanien Rettungsschiff Open Arms mit geretteten Flüchtlingen

Іспанія прийняла судно з урятованими в Середземному морі мігрантами 28.12.2018

Судно добродійної організації Proactiva Open Arms з понад 300 врятованими мігрантами на борту зайшло в один з портів південної Іспанії. Раніше всі порти середземноморського регіону відмовлялись приймати судно.

Symbolbild | Flüchtlinge im Mittelmeer

Іспанія за два дні врятувала в Середземному морі 549 мігрантів 06.01.2019

Іспанська берегова охорона перехопила в Середземному морі понад десяток човнів, на яких перевозили 549 людей. Серед урятованих є діти.

Реклама

Докладно

Німецький крадій даних використав халатність інтернет-користувачів під час встановлення паролів

Як німецький школяр-хакер поцупив особисті дані політиків

У крадіжці особистих даних майже тисячі відомих німців обвинувачують 20-річного учня гімназії з Гессена. 

Weißrussland Weniger Arbeitsmigranten (DW/A. Petrowitsch)

Заробітчани переорієнтувалися з Росії на Польщу (відео)

Через безвіз та війну на Донбасі дедалі більше українців обирають для заробітків не Росію, а Європу, зокрема Польщу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  