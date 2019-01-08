Сальвіні прагне разом з Польщею будувати новий європейський порядок

Віце-прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні закликав польське керівництво будувати новий європейський порядок. Про це Сальвіні сказав у середу, 9 січня, на спільній прес-конференції з міністром внутрішніх справ Польщі Йоахимом Брудзинським.

За словами італійського урядовця, який перебуває з візитом у Польщі, Рим та Варшава могли би стати призвідниками "нової європейської весни", наводить його слова агенція новин AP. Під "європейською весною" італійський урядовець має на увазі насамперед "відродження європейських цінностей". Маттео наголосив, що прагне зробити ЄС менш бюрократизованим та зосередитися на захисті зовнішніх кордонів спільноти від напливу мігрантів.

На думку італійського віце-прем'єра, після запланованих на кінець травня цього року виборів до Європарламенту ЄС буде жити по-іншому, ніж зараз. За його словами, нова Європа "матиме інший ритм". Італійський політик також висловився за необхідність створення італійсько-польської осі в Європі - на противагу домінуючій у ЄС німецько-французькій осі, передає агенція новин dpa.

На прес-конференції у Варшаві Маттео також вкотре розкритикував угоду про розподіл біженців між країнами-членами ЄС. За його словами, ця угода лише даватиме додаткові стимули контрабандистам активніше використовувати не пристосовані до плаванні у морі суденця задля транспортування мігрантів з африканського до європейського узбережжя.

Під час візиту Сальвіні, котрий очолює правопопулістську італійську партію "Ліга Півночі", також зустрівся з лідером правлячої націонал-консервативної партії Польщі "Право і Справедливість" (ПіС) Ярославом Качинським. Обидві політичні сили різко критикують нинішній курс ЄС, у тому числі й щодо біженців.

Нагадаємо, раніше Сальвіні обіцяв "зробити все" для того, щоб домогтися скасування санкцій ЄС проти Росії. Крім того, на посту міністра внутрішніх справ, котрий він обіймає одночасно з посадою віце-прем'єра, Сальвіні посилив антиміграційні норми в Італії.