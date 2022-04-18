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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Саксонія".
Саксонія є однією із 16 федеральних земель Німеччини. Саксонія розташована на сході країни. Кількість населення Саксонії становить близько чотирьох мільйонів осіб. Столицею цієї федеральної землі є місто Дрезден. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Донедавна священниками в німецькій громаді Айме завжди були лише чоловіки. Кілька років тому громаду поставили перед вибором: прийняти пасторську пару лесбійок або змиритися з тим, що через брак пасторів місце священика ще довго буде залишатися незайнятим. Дивіться, що з цього вийшло.