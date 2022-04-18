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Саксонія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Саксонія".

Саксонія є однією із 16 федеральних земель Німеччини. Саксонія розташована на сході країни. Кількість населення Саксонії становить близько чотирьох мільйонів осіб. Столицею цієї федеральної землі є місто Дрезден. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Німеччині відкрито понад 140 справ за схвалення війни РФ проти України

У Німеччині відкрито понад 140 справ за схвалення війни РФ проти України 18.04.2022

У Німеччині розслідують понад 140 справ через підтримку російського нападу на Україну. Більшість із них стосуються використання літери "Z".
У Німеччині розслідують нанесення літери Z на авто біженців з України

У Німеччині розслідують нанесення літери Z на авто біженців з України 29.03.2022

Невідомі нанесли літери Z на автівки українських біженців у Німеччині. Поліція почала розслідування. Винуватцям загрожує штраф, або позбавлення волі до трьох років.
ЄС стягне мільйони євро із допомоги для Польщі

ЄС стягне мільйони євро із допомоги для Польщі 08.02.2022

Кількість коштів ЄС для Польщі зменшиться через невиплачений нею штраф за відмову припинити розробку вугільного розрізу, який наносить шкоду навколишньому середовищу. 
Що і хто стоїть за протестами проти антиковідних заходів у Європі?

Що і хто стоїть за протестами проти антиковідних заходів у Європі? 24.12.2021

У зв'язку з посиленням антиковідних заходів протести у багатьох європейських містах також набирають обертів. Хто стоїть за протестом і що об'єднує людей на мітингах?
Поліція проводить у Дрездені рейд через ймовірні плани вбивства прем'єра Саксонії

Поліція проводить у Дрездені рейд через ймовірні плани вбивства прем'єра Саксонії 15.12.2021

Саксонське земельне відомство з кримінальних справ проводить рейд у Дрездені, поліція підозрює членів одного з Telegram-чатів у підготовці "серйозного акту насильства, що загрожує державі".
У Німеччині повністю щеплені від коронавірусу 60 відсотків жителів

У Німеччині повністю щеплені від коронавірусу 60 відсотків жителів 28.08.2021

Щонайменш одне щеплення від коронавірусу отримали майже 65 відсотків жителів ФРН. Найвищий показник вакцинації - в Бремені (74,7 відсотка), найнижчий - в Саксонії (54,8 відсотка).
Наслідки повені у ФРН: страховики уточнили збитки

Наслідки повені у ФРН: страховики уточнили збитки 28.07.2021

Німецькі страховики переглянули оцінку збитків від руйнівної повені на заході ФРН. Збитки можуть становити до 5,5 мільярда євро.
Пасторки-лесбійки в Німеччині, або Амінь по-іншому (відео)

Пасторки-лесбійки в Німеччині, або Амінь по-іншому (відео) 19.07.2021

YouTube, церква і квір - чи сумісно це в Німеччині? Виявляється - цілком! Лесбійська пасторська сім'я доводить це в житті й розповідає про це на YouTube-каналі.

Як лесбійки стали пасторками і що вони показують у YouTube (19.07.2021) 19.07.2021

Донедавна священниками в німецькій громаді Айме завжди були лише чоловіки. Кілька років тому громаду поставили перед вибором: прийняти пасторську пару лесбійок або змиритися з тим, що через брак пасторів місце священика ще довго буде залишатися незайнятим. Дивіться, що з цього вийшло.
Баварія і Саксонія теж потерпають від злив і повеней

Баварія і Саксонія теж потерпають від злив і повеней 18.07.2021

Тривалі та сильні зливи призвели до повеней і підтоплень в окремих районах Баварії та Саксонії. Напружена ситуація й у низці регіонів Австрії.
У Німеччині вперше оголосили надзвичайну ситуацію через кібернапад

У Німеччині вперше оголосили надзвичайну ситуацію через кібернапад 10.07.2021

Хакери заблокували сервер цілого округу в землі Саксонія-Ангальт. Адміністрація округу мусить тепер припинити роботу на два тижні. Влада оголосила режим надзвичайної ситуації.
На виборах у Саксонії-Ангальт впевнено лідирує Християнсько-демократичний союз

На виборах у Саксонії-Ангальт впевнено лідирує Християнсько-демократичний союз 07.06.2021

Глава земельного уряду Райнер Газелофф виключає будь-яку співпрацю ХДС, яка набрала понад 37 відсотків голосів, з правопопулістами з "Альтернативи для Німеччини", яких підтримали 20,9 відсотка виборців.
ХДС перемагає на виборах у Саксонії-Ангальт

ХДС перемагає на виборах у Саксонії-Ангальт 06.06.2021

На виборах до земельного парламенту у федеральній землі Саксонія - Ангальт здобуває перемогу, за попередніми даними, партія канцлерки Меркель. На другому місці - правопопулісти з АдН.
У Саксонії-Ангальт проходять вибори у ландтаг

У Саксонії-Ангальт проходять вибори у ландтаг 06.06.2021

Вибори до земельного парламенту Саксонії-Ангальт є останніми перед вересневими виборами до Бундестагу. За опитуваннями, на них лідирує ХДС, однак значну підтримку мають також правопопулісти з АдН.
У Німеччині деякі землі вимагають перегляду концепції вакцинації

У Німеччині деякі землі вимагають перегляду концепції вакцинації 28.02.2021

Через непопулярність у Німеччині на складах накопичилося понад мільйон доз вакцини AstraZeneca. Уряди Баварії, Баден-Вюрттембрега й Саксонії воліють широко застосовувати цю вакцину без дотримання пріоритетності.
Коронавірус у Німеччині: вперше більше тисячі жертв COVID-19 за добу

Коронавірус у Німеччині: вперше більше тисячі жертв COVID-19 за добу 30.12.2020

За вівторок у Німеччині зафіксували 1 129 смертей від COVID-19. Водночас кількість нових випадків інфікування коронавірусом є меншою у порівнянні з попереднім тижнем.
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