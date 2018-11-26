Садовий пропонує затримати Медведчука та обміняти на полонених моряків

Голова української партії "Самопоміч" та мер Львова Андрій Садовий запропонував затримати лідера руху "Український вибір", члена партії "За життя" Віктора Медведчука та обміняти його на українських моряків, полонених під час переправлення через Керченську протоку та утримуваних нині у Росії. Відповідну пропозицію Садовий озвучив у своєму відеоблозі на Youtube, опублікованому 4 грудня.

"У мене є пропозиція - серед великої кількості російської агентури, яка достатньо вільно себе почуває в Україні, зіркою є і Віктор Медведчук, кум Путіна. Я пропоную його затримати за державну зраду. Ми можемо його обміняти не тільки на наших моряків, які сьогодні є в полоні. Ми можемо його поміняти і на всіх наших політичних ув'язнених, і Олега Сенцова, які сьогодні перебувають в російських тюрмах", - сказав Садовий.

Крім того, у своєму відеоблозі він згадав і низку українських опозиціонерів. "До речі, а чому вільно себе в часи воєнного стану в Україні почувають Бойко, Новинський, Рабінович? Вони що, вже полюбили Україну чи просто наші служби відвертають від них голову?" - запитав Садовий.

Нагадаємо, Андрій Садовий раніше заявив, що балотуватиметься у президенти. Наприкінці листопада у Керченській протоці російські прикордонні катери взяли на таран та почали стріляти по українських кораблях. Росіяни захопили два українські катери, буксир і 24 українських моряків. Згодом росіяни арештували усіх українців. Водночас в Україні моряків визнали військовополоненими та вимагають їх відпустити. Із аналогічними закликами виступили представники країн "Великої сімки" (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії і США). Крім того, президент Петро Порошенко заявив, що Україна готує позов до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй через агресію Росії в Керченській протоці. Після російської агресії біля Керченської протоки в частині України було запроваджено воєнний стан терміном на 30 днів.