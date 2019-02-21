Садовий зняв свою кандидатуру на виборах на користь Гриценка

Мер Львова і лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру на виборах президента України на користь лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

"Саме зараз у нас є шанс вибрати українського і антикорупційного президента, тому я ухвалив рішення: я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента і оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка", - заявив Садовий на брифінгу в п'ятницю, 1 березня, у Києві.

Він наголосив, що на початку наступного тижня має намір підписати з Гриценком публічну угоду, в якій будуть прописані важливі принципи. "Принципи щодо оборони і безпеки нашої держави, принципи щодо боротьби з корупцією, принципи щодо окупованих територій, щодо чистоти кадрової політики", - зазначив Садовий.

Своєю чергою Анатолій Гриценко подякував Садовому за таке рішення. "Психологічно непросте, але чесне, відповідальне і державне рішення. Переможне рішення! Разом ми змінимо країну і дамо всім українцям позитивну перспективу", - написав Гриценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook після заяви Садового.

Нагадаємо, для участі у президентських виборах Україні було зареєстровано 44 кандидати. До списків виборців на вибори, які відбудуться 31 березня 2019 року, будуть включені близько 30 мільйонів виборців.