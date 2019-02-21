 Садовий зняв свою кандидатуру на виборах на користь Гриценка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2019

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Новини

Садовий зняв свою кандидатуру на виборах на користь Гриценка

Андрій Садовий вирішив знятися з виборів на користь Анатолія Гриценка. Це, за словами політика, є шансом "вибрати українського і антикорупційного президента".

Андрій Садовий знявся з виборів

Андрій Садовий знявся з виборів

Мер Львова і лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру на виборах президента України на користь лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

"Саме зараз у нас є шанс вибрати українського і антикорупційного президента, тому я ухвалив рішення: я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента і оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка", - заявив Садовий на брифінгу в п'ятницю, 1 березня, у Києві.

Він наголосив, що на початку наступного тижня має намір підписати з Гриценком публічну угоду, в якій будуть прописані важливі принципи. "Принципи щодо оборони і безпеки нашої держави, принципи щодо боротьби з корупцією, принципи щодо окупованих територій, щодо чистоти кадрової політики", - зазначив Садовий.

Своєю чергою Анатолій Гриценко подякував Садовому за таке рішення. "Психологічно непросте, але чесне, відповідальне і державне рішення. Переможне рішення! Разом ми змінимо країну і дамо всім українцям позитивну перспективу", - написав Гриценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook після заяви Садового.

DW.COM

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Сумну статистику щодо рівнів ВВП і бідності озвучив кандидат у президенти, мер Львова Андрій Садовий під час зустрічі з виборцями. DW вирішила перевірити, чи справді Україна на 130-му місці у світі. (15.02.2019)

Нагадаємо, для участі у президентських виборах Україні було зареєстровано 44 кандидати. До списків виборців на вибори, які відбудуться 31 березня 2019 року, будуть включені близько 30 мільйонів виборців.

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