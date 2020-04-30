 Саакашвілі підтвердив, що його призначать у Національну раду реформ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2020

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Новини

Саакашвілі підтвердив, що його призначать у Національну раду реформ

Експрезидент Грузії повідомив DW, що його мають призначити головою виконавчого комітету Національної ради реформ.

Колишній президент Грузії та екскерівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі має намір працювати в Україні в Національній раді реформ

Колишній президент Грузії та екскерівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що його буде призначено у Національну раду реформ. Раніше інформацію про плани призначити його секретарем ради повідомили українські ЗМІ.

"Головою виконавчого комітету, а не секретарем", - уточнив Саакашвілі у коментарі DW у середу, 6 травня, у відповідь на прохання підтвердити, що його мають призначити секретарем Національної ради реформ. При цьому Саакашвілі не зміг назвати точну дату свого призначення на посаду - згідно з повідомленнями ЗМІ, це може статися вже у середу.

Нацраду реформ створив Порошенко

 

Національна рада реформ була створена у 2014 році за указом тогочасного президента України Петра Порошенка. Вона є "спеціальним консультативно-дорадчим органом при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації", - вказано на сайті президента України. Персональний склад ради затверджуєтсья президентом України. 

Згідно з інформацією на сайті українського президента, у 2014-2018 роках відбулося 28 засідань Національної ради реформ. Останнє засідання, про яке повідомляється на сайті президента, відбулося на початку березня 2018 року.

Від віцепрем'єрства до ради з реформ

Міхеіл Саакашвілі 22 квітня заявив, що отримав від президента України Володимира Зеленського пропозицію стати віцепрем'єр-міністром із реформ. 30 квітня голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив, що в Україні для Саакашвілі знайшли новий формат роботи. Конкретну посаду Арахамія не назвав.

Міхеіл Саакашвілі двічі обіймав посаду президента Грузії - з 2004 до 2007 року та з 2008 до 2013. Він є одним із лідерів "Революції троянд". У Грузії Саакашвілі закидають перевищення повноважень і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі всі звинувачення на свою адресу відкидає. Після повалення режиму Віктора Януковича Міхеіл Саакашвілі був головою Одеської обласної державної адміністрації у 2015-2016 роках. Згодом Петро Порошенко позбавив його українського громадянства, яке раніше надав, а самого Саакашвілі у 2018 році було видворено з України. 

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