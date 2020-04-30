Саакашвілі підтвердив, що його призначать у Національну раду реформ

Колишній президент Грузії та екскерівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що його буде призначено у Національну раду реформ. Раніше інформацію про плани призначити його секретарем ради повідомили українські ЗМІ.

"Головою виконавчого комітету, а не секретарем", - уточнив Саакашвілі у коментарі DW у середу, 6 травня, у відповідь на прохання підтвердити, що його мають призначити секретарем Національної ради реформ. При цьому Саакашвілі не зміг назвати точну дату свого призначення на посаду - згідно з повідомленнями ЗМІ, це може статися вже у середу.

Нацраду реформ створив Порошенко

Національна рада реформ була створена у 2014 році за указом тогочасного президента України Петра Порошенка. Вона є "спеціальним консультативно-дорадчим органом при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації", - вказано на сайті президента України. Персональний склад ради затверджуєтсья президентом України.

Згідно з інформацією на сайті українського президента, у 2014-2018 роках відбулося 28 засідань Національної ради реформ. Останнє засідання, про яке повідомляється на сайті президента, відбулося на початку березня 2018 року.

Від віцепрем'єрства до ради з реформ

Міхеіл Саакашвілі 22 квітня заявив, що отримав від президента України Володимира Зеленського пропозицію стати віцепрем'єр-міністром із реформ. 30 квітня голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив, що в Україні для Саакашвілі знайшли новий формат роботи. Конкретну посаду Арахамія не назвав.

Міхеіл Саакашвілі двічі обіймав посаду президента Грузії - з 2004 до 2007 року та з 2008 до 2013. Він є одним із лідерів "Революції троянд". У Грузії Саакашвілі закидають перевищення повноважень і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі всі звинувачення на свою адресу відкидає. Після повалення режиму Віктора Януковича Міхеіл Саакашвілі був головою Одеської обласної державної адміністрації у 2015-2016 роках. Згодом Петро Порошенко позбавив його українського громадянства, яке раніше надав, а самого Саакашвілі у 2018 році було видворено з України.