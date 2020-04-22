 Саакашвілі переконаний, що Рада затвердить його на посаді в уряді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Саакашвілі переконаний, що Рада затвердить його на посаді в уряді

Міхеіл Саакашвілі впевнений, що у Верховній Раді знайдеться достатня кількість голосів на підтримку його кандидатури. У партії "Слуга народу" припускають, що відповідне голосування може відбутися 30 квітня.

Міхеіл Саакашвілі переконаний, що Верховна Рада затвердить його на посаді віцепрем'єра

Міхеіл Саакашвілі переконаний, що Верховна Рада затвердить його на посаді віцепрем'єра

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі переконаний, що у Верховній Раді знайдеться достатня  кількість голосів для призначення його на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ в уряді України.

"Я вважаю, що голоси знайдуться. Я дуже оптимістично налаштований. Просто не було мобілізації фракції ("Слуга народу" - Ред.), це як з корабля на бал раптом зайшло несподівано для всіх це подання, і люди були спантеличені", - сказав Саакашвілі ввечері у неділю, 26 квітня, в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24", цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Саакашвілі впевнений, що президент України Володимир Зеленський ще прийде на засідання фракції партії "Слуга народу" і озвучить свою позицію щодо його кандидатури.

Також колишній президент Грузії заявив, що зустрічався з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Очікувалося, що парламент України голосуватиме за призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра минулого тижня. Утім, голосування не відбулося, оскільки не було зрозуміло, чи набереться достатня кількість голосів для підтримки кандидатури Саакашвілі.

Народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева заявила 24 квітня, що в неї ще немає остаточного розуміння та інформації про те, як за кандидатуру Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра проголосує фракція монобільшості. 

"На зустрічі в четвер (Саакашвілі з депутатами від "Слуги народу" 23 квітня - Ред.) були присутні трохи більше 140 осіб. Насправді, дійсно, голосування проходять у малих групах, їхніх офіційно підтверджених результатів у нас немає. Тобто, як остаточно проголосували всі групи і фракція в цілому - у мене інформації немає", - сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24".

Водночас Мезенцева нагадала, що у Верховній Раді є й інші фракції. "Дійсно, може бути прийняте рішення, що на розгляд парламенту, на позачергове засідання 30 квітня буде винесене питання про призначення віцепрем'єра з питань реформ, - тоді буде голосувати весь зал і визначатися", - зазначила вона.

Нагадаємо, 21 квітня українські ЗМІ повідомили про те, що Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віцепрем'єром з питань реформ. А вже наступного дня цю інформацію підтвердив не тільки сам Саакашвілі, а й в Офісі президента України Володимира Зеленського.

У свою чергу, уряд Грузії вважає "категорично неприйнятним" можливе призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду в українському уряді та погрожує у відповідь на такий крок відкликати свого посла з України. 

Читайте також: Саакашвілі в уряді: між шансом і фарсом

Дивитись відео 14:17

Саакашвілі: Зараз я значно спокійніший, ніж коли бігав дахами (30.05.2019)

Аудіо й відео до теми

Міхеіл Саакашвілі: Або Зеленський знищить корупцію, або система його (24.04.2020)  

Також за темою

Polen | Micheil Saakaschwili auf dem Forum Europa-Ukraine 2020 in Rzeszów

Саакашвілі стверджує, що Зеленський запропонував йому крісло в уряді 22.04.2020

Міхеіл Саакашвілі заявив, що отримав від Володимира Зеленського пропозицію стати віцепрем'єром України з реформ. Його можуть призначити у п'ятницю.

Niederlande Mikheil Saakashwili

Міхеіл Саакашвілі окреслив основні напрямки роботи в уряді 24.04.2020

Міхеіл Саакашвілі, якого наступного тижня можуть призначити на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ, в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів про те, чому погодився посісти цю посаду та які задачі ставить для себе.

DW-Interview mit Michael Saakaschwili, ukrainisch-georgischer Politiker

Міхеіл Саакашвілі: "Я абсолютний прихильник миру з Росією" (відео) 24.04.2020

Міхеіл Саакашвілі заявив, що погодився на пропозицію Зеленського стати віцепрем'єром України з реформ. Що він планує робити на цій посаді та чи підтримує політику Зеленського щодо Росії - в інтерв'ю DW.

Реклама

Докладно

Coronavirus Großbritannien Oldham Mann vor Illustration (AFP/O. Scarf)

Що важливо знати зараз про коронавірус?

DW зібрала найновіші висловлювання експертів щодо актуальних питань: маски, небезпека зараження, дезінфекція поверхонь.  

Переговори Євросоюзу та Великобританії щодо торговельної угоди

Брюссель непокоїть позиція Лондона щодо торгівлі

Черговий раунд переговорів між ЄС і Великобританією щодо майбутньої торговельної угоди не приніс результатів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  