Саакашвілі переконаний, що Рада затвердить його на посаді в уряді

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі переконаний, що у Верховній Раді знайдеться достатня кількість голосів для призначення його на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ в уряді України.

"Я вважаю, що голоси знайдуться. Я дуже оптимістично налаштований. Просто не було мобілізації фракції ("Слуга народу" - Ред.), це як з корабля на бал раптом зайшло несподівано для всіх це подання, і люди були спантеличені", - сказав Саакашвілі ввечері у неділю, 26 квітня, в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24", цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Саакашвілі впевнений, що президент України Володимир Зеленський ще прийде на засідання фракції партії "Слуга народу" і озвучить свою позицію щодо його кандидатури.

Також колишній президент Грузії заявив, що зустрічався з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Очікувалося, що парламент України голосуватиме за призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра минулого тижня. Утім, голосування не відбулося, оскільки не було зрозуміло, чи набереться достатня кількість голосів для підтримки кандидатури Саакашвілі.

Народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева заявила 24 квітня, що в неї ще немає остаточного розуміння та інформації про те, як за кандидатуру Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра проголосує фракція монобільшості.

"На зустрічі в четвер (Саакашвілі з депутатами від "Слуги народу" 23 квітня - Ред.) були присутні трохи більше 140 осіб. Насправді, дійсно, голосування проходять у малих групах, їхніх офіційно підтверджених результатів у нас немає. Тобто, як остаточно проголосували всі групи і фракція в цілому - у мене інформації немає", - сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24".

Водночас Мезенцева нагадала, що у Верховній Раді є й інші фракції. "Дійсно, може бути прийняте рішення, що на розгляд парламенту, на позачергове засідання 30 квітня буде винесене питання про призначення віцепрем'єра з питань реформ, - тоді буде голосувати весь зал і визначатися", - зазначила вона.

Нагадаємо, 21 квітня українські ЗМІ повідомили про те, що Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віцепрем'єром з питань реформ. А вже наступного дня цю інформацію підтвердив не тільки сам Саакашвілі, а й в Офісі президента України Володимира Зеленського.

У свою чергу, уряд Грузії вважає "категорично неприйнятним" можливе призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду в українському уряді та погрожує у відповідь на такий крок відкликати свого посла з України.

Читайте також: Саакашвілі в уряді: між шансом і фарсом