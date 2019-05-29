Саакашвілі: Зеленський - не олігархічний проект

Екс-президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі не вважає нового президента України Володимира Зеленського залежним від олігарха Ігоря Коломойського. Про це Саакашвілі заявив у інтерв'ю DW після повернення до України в середу, 29 травня.

"Олігарх Коломойський... Не треба його недооцінювати. Це дуже сильна особистість. Це не тільки просто гроші. Реально дуже контроверсійний, але сильна особистість. Але Зеленський теж дуже сильний. Він "selfmade"… Він вирішить це, це не олігархічний проект", - стверджує Саакашвілі.

Про "Слугу народу" і "Рух нових сил"

Політичній партії "Слуга народу" Саакашвілі прогнозує перемогу на дострокових парламентських виборах, призначених на 21 липня. "Я думаю, що зараз "Слуга народу" забере більшість цього парламенту. В них буде чітка більшість. Я не бачу конкуренції. Залишиться меншість, в якої буде частина просто проросійського електорату", - вважає політик.

Саакашвілі ухилився від відповіді на запитання, чи братиме участь у виборах його партія "Рух нових сил". Він зазначив, що не знає, чи зможе ця партія "дуже швидко зайняти" нішу для нових політиків. Політик також відповів "ні" на запитання, чи хоче він бути в уряді.

Про Порошенка, Авакова й образи

Саакашвілі каже, що не має наміру мститися екс-президенту України Петру Порошенку за указ про позбавлення його українського громадянства. "Я не людина, яка повернулася сюди мститися. Я приїхав до свого дому, друзів та близьких. Помста чи когось арештувати - це не моя функція", - пояснив він.

Також Саакашвілі заперечив існування особистого конфлікту з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим. "У мене не було особистого конфлікта з Арсеном Аваковим. Це так виглядало. Але в мене був конфлікт із системою. Він у той момент захищав ту систему і продовжує захищати ту систему. У мене немає особистої образи на Авакова. У мене більше була на Порошенка", - зазначив політик.

Політичну ситуацію в Україні Саакашвілі оцінює як "унікальну" й таку, яка дає шанс змінити країну. "Усі старі підходи і мій старий підхід - вони занадто старі, вони не спрацюють. Тому треба бути більше обережними, не бути під впливом стереотипів в українській політиці", - зазначив він. Політик також розповів, що перевезе до Києва свою родину.

Нагадаємо, що 28 травня стало відомо, що президент України Зеленський скасував рішення свого попередника про позбавлення Саакашвілі українського громадянства. Відповідний указ було оприлюднено на сайті президента. Пізніше один із лідерів "Руху нових сил" Давід Сакварелідзе повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф", що партія братиме участь у позачергових виборах до Верховної Ради.

Повну версію інтерв'ю з Міхеілом Саакашвілі читайте та дивіться на сайті Deutsche Welle найближчим часом.

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