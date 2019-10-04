Рябошапка: Burisma і Хантер Байден згадуються у кількох провадженнях

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка запевнив, що не зустрічався і не спілкувався з представниками інших держав на предмет розслідування кримінальних проваджень щодо компанії "Бурісма" (Burisma). Про це він розповів у середу, 20 листопада, під час пресконференції у Києві.

"З представниками адміністрації будь-якої іноземної держави... я не спілкувався, не зустрічався, мені жодних запитань не ставили, не тиснули і не просили", - сказав Рябошапка, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". У такий спосіб український генпрокурор відповів на питання, чи зустрічався він із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа протягом останніх місяців у рамках розслідування "справи "Бурісми".

"Справи "Бурісми" немає

Крім того, генпрокурор наголосив, що як такої "справи "Бурісми" не існує. Натомість є 13 кримінальних проваджень, де згадується ексміністр екології, власник "Бурісми" Микола Злочевський. У деяких з цих справ є згадка про компанію "Бурісма" та ще у кількох згадується ім'я Хантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який свого часу входив до складу ради директорів "Бурісми".

"Є 13 кейсів, в яких фігурує колишній міністр екології Злочевський. У деяких із цих кейсів зустрічається слово, яким позначається назва компанії. Ще в деяких із цих кейсів зустрічаються слова, які є ім'ям тієї людини, про яку ви говорили (запитання стосувалося сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена, Хантера Байдена, який деякий час обіймав посаду у раді директорів "Бурісми". - Ред.)", - зауважив генпрокурор. При цьому кількості цих проваджень, а також у якому статусі чи контексті згадується ім'я Байдена, Рябошапка не уточнив.

Глава ГПУ також повідомив, що після того, як органи прокуратури втратять функції слідства, ці справи буде передано за підслідністю до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) і Служби безпеки України (СБУ).

Щодо самого Злочевського, Рябошапка вказав, що підозру щодо нього було розширено, додано статтю про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

"У провадженні щодо Злочевського була зупинка з огляду на розшук, провадження було відновлено, змінено йому підозру і провадження знову зупинено", - сказав Рябошапка. Тобто, пояснив генпрокурор, у справі фактично нічого не відбулося, крім розширення підозри Злочевському.

Як повідомлялося, Микола Злочевський обіймав з липня 2010 року по квітень 2012 року посаду міністра екології в уряді Миколи Азарова. Наприкінці 2014 року він покинув Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні. У 2015-2016 роках ГПУ передала одну зі справ, де згадувався Злочевський, до НАБУ.

У січні 2017 року компанія Burisma заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій стосовно президента цієї групи Злочевського та операційних компаній, що входять до Burisma Group.

Натомість у жовтні 2019 року Рябошапка повідомив, що Генпрокуратура переглядає майже 15 справ, деякі з яких стосуються компанії "Бурісма", зокрема епізод, в якому згадується Хантер Байден.