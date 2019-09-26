 Рябошапка: З нового року Генпрокуратура України припинить існування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2019

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Новини

Рябошапка: З нового року Генпрокуратура України припинить існування

З січня замість Генеральної прокуратури України розпочне свою роботу Офіс генерального прокурора, повідомив Руслан Рябошапка.

Руслан Рябошапка

Генпрокурор України Руслан Рябошапка (фото з архіву)

Інститут Генеральної прокуратури України (ГПУ) припинить своє існування у поточному році, а з 2 січня 2020 року замість нього запрацює Офіс генерального прокурора. Про це у четвер, 26 грудня, під час брифінгу у Києві повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

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"Ми розпочинаємо свою роботу з 2 січня, з цього моменту вже не буде існувати Генеральна прокуратура як інститут", - зазначив Рябошапка. За його словами, у структурі офісу працюватимуть півтори тисячі співробітників, які залишилися після проходження атестації. "Тисяча співробітників прокуратури і прокурорів - це ті посади, які було скорочено", додав Рябошапка. З 20 січня Офіс генерального прокурора розпочне додатковий набір на понад 200 вакантних посад у своїй структурі. При цьому процедура відбору буде подібною до процедури переатестації. Також Рябошапка пообіцяв до вересня 2020 року провести переатестацію усіх прокуратур в Україні.

Реформа Генеральної прокуратури України, запропонована Рябошапкою та ухвалена Верховною Радою передбачає скорочення штату на третину, переатестацію й ліквідацію органів прокурорського самоуправління. Критики реформи застерігали від того, що вона може паралізувати правоохоронну систему

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Зеленський про "свого генпрокурора" (26.09.2019)

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