Рябошапка: З нового року Генпрокуратура України припинить існування

Інститут Генеральної прокуратури України (ГПУ) припинить своє існування у поточному році, а з 2 січня 2020 року замість нього запрацює Офіс генерального прокурора. Про це у четвер, 26 грудня, під час брифінгу у Києві повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

"Ми розпочинаємо свою роботу з 2 січня, з цього моменту вже не буде існувати Генеральна прокуратура як інститут", - зазначив Рябошапка. За його словами, у структурі офісу працюватимуть півтори тисячі співробітників, які залишилися після проходження атестації. "Тисяча співробітників прокуратури і прокурорів - це ті посади, які було скорочено", додав Рябошапка. З 20 січня Офіс генерального прокурора розпочне додатковий набір на понад 200 вакантних посад у своїй структурі. При цьому процедура відбору буде подібною до процедури переатестації. Також Рябошапка пообіцяв до вересня 2020 року провести переатестацію усіх прокуратур в Україні.

Реформа Генеральної прокуратури України, запропонована Рябошапкою та ухвалена Верховною Радою передбачає скорочення штату на третину, переатестацію й ліквідацію органів прокурорського самоуправління. Критики реформи застерігали від того, що вона може паралізувати правоохоронну систему

