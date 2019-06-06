РФ ув'язнила чотирьох журналістів, які писали про напади на кримських татар у Криму

Цього року у світі було ув'язнено щонайменше 250 журналістів. Про це йдеться у звіті Комітету захисту журналістів (CPJ), оприлюдненому в середу, 11 грудня. Найбільше журналістів потрапили за ґрати в Китаї - 48 осіб. Їхня "кількість постійно зростає з моменту, коли президент Сі Цзіньпін закріпив політичний контроль над країною", зазначається у звіті.

На друге місце з першого в цьому антирейтингу опустилася Туреччина, у якій за ґрати 2019 року кинули 47 журналістів. Утім, експерти не вважають це ознакою поліпшення ситуації. Справи проти частини журналістів до цих пір розглядаються у суді або вони перебувають у процесі апеляції. Відповідно, цих журналістів можуть ув'язнити пізніше.

Третє місце розділили між собою Саудівська Аравія та Єгипет, які упродовж року ув'язнили по 26 журналістів. Далі йдуть Еритрея - 16, В'єтнам - 12 та Іран - 11 ув'язнених співробітників ЗМІ.

У Росії за ґрати відправили сімох журналістів. Чотирьох із них заарештували через те, що вони висвітлювали ситуацію довкола кримських татар та нападів на них в окупованому РФ українському півострові Криму, зауважується у звіті.

Журналістів ув'язнюють за поширення фейків

Автори звіту зазначають, що причиною арештів журналістів у світі все частіше стає звинувачення у поширенні "фейкових новин". У 2012 році відповідне звинувачення пред'явили одному журналісту, у 2018 році - 28 особам, а у 2019 році - 30 журналістам.

Зазначається, що близько восьми відсотків від усіх ув'язнених - жінки, минулого року цей показник склав 13 відсотків. Найбільшу кількість ув'язнених журналістів CPJ фіксував у 2016 році - тоді у світі було ув'язнено 273 співробітника ЗМІ.

У звіті використовуються дані станом на 1 грудня поточного року. У ньому журналістами вважаються усі особи, які висвітлюють новини або коментують події у будь-яких засобах масової інформації - у тому числі в інтернеті.

Утім, до звіту включають лише тих журналістів, які були заарештовані та ув'язнені державами та їхніми офіційними органами. У даному звіті не враховуються ті журналісти, яких взяли у полон невизнані територіальні утворення. Через це у цьогорічному звіті не згадується ім'я утримуваного проросійськими бойовиками українського журналіста Станіслава Асєєва. Випадок Асєєва та інші подібні ув'язнення класифікуються як "ті, що пропали безвісти" або були "викрадені", зазначається в документі. У самопроголошеній "ДНР" журналіста засудили до 15 років позбавлення волі.

Дивитись відео 04:48 Поділитись Польща: критичних журналістів звільняють з роботи (29.03.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2vAB2 Польща: критичних журналістів звільняють з роботи