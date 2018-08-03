 Роухані: Переговори з Вашингтоном на тлі санкцій не мають сенсу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2018

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Новини

Роухані: Переговори з Вашингтоном на тлі санкцій не мають сенсу

Тегеран вважає, що переговори із Вашингтоном на тлі відновлення санкцій проти Ірану не мають сенсу, заявив президент країни Хасан Роухані. Президент США Дональд Трамп готовий далі тиснути на іранський режим.

Президент Ірану Хасан Роухані

Президент Ірану Хасан Роухані

Тегеран закинув Вашингтону ведення "психологічної війни" та спроби розколу іранського народу. Про це у понеділок, 6 серпня, заявив президент Ірану Хасан Роухані. Водночас він відзначив, що попри відновлення санкцій США, Іран дотримуватиметься ядерної угоди і виконуватиме взяті на себе зобов'язання.

Іран готовий до переговорів із Вашингтоном лише за умови, що США повернуть довіру до себе. "Ми завжди виступаємо за дипломатію та переговори ... Але переговори потребують чесності ... Сполучені Штати знову запроваджують санкції проти Ірану та розривають ядерну угоду, а потім хочуть провести переговори з нами", - заявив Роухані в прямому ефірі державного телеканалу, передає агенція Reuters.

Він також зазначив, що заклик до переговорів разом із запровадженням санкцій не має сенсу. "Заклик Трампа до прямих переговорів - тільки для внутрішнього споживання в Америці ... і створення хаосу в Ірані", - додав Роухані. Він зауважив, що санкції можуть зачепити поставки важливих товарів в країну, наприклад, ліків.

Трамп готовий до тиску і нової угоди

Американський президент Дональд Трамп раніше цього ж дня заявив, що попри відновлення санкцій проти Ірану, він готовий працювати над угодою щодо вирішення питань, які викликають невдоволення Вашингтона. "В той час, як ми продовжуємо здійснювати максимальний тиск на іранський режим, я залишаюся відкритим до всеосяжної угоди щодо всього спектру шкідливих дій режиму, включно з програмою з розробки балістичних ракет і щодо підтримки тероризму", - йдеться у його заяві, розповсюдженій Білим домом. Трамп також позитивно відзначив, що багато міжнародних компаній заявили про наміри залишити іранський ринок, а деякі держави планують скоротити або припинити імпорт іранської нафти, повідомляє dpa.

DW.COM

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Нагадаємо, на початку травня 2018 року Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном та Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, здійснення Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

Після виходу з угоди Вашингтон ухвалив рішення розширити санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості в силі. Частина американських санкцій буде відновлена 7 серпня, а інша частина - 5 листопада.

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  • Демонстрант в Ірані

    Іран охопили протести

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  • Протести в Тегерані

    Іран охопили протести

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    Сотні затриманих

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  • Протести в Ірані - мешканці Тегерана зі смартфонами

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  • Протести в Ірані - аятолла Хаменеї

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    Попри те, що протести почалися з економічних причин, на вулицях Ірану вже лунають і політичні лозунги. Зокрема антиклерикальні - на фото розірваний плакат з зображенням глави теократичного режиму, Верховного лідера Ірану, аятолли Хаменеї. Кричать також і "Слався Реза-Шах" - монарх Ірану в 1925-1941 році, чию династію Пехлеві повалив аятолла Рухолла Хомейні, перший лідер ісламської республіки.

  • Протести в Ірані

    Іран охопили протести

    Тривожна статистика

    Число жертв протестів продовжує зростати. Лише 2 січня офіційно відомо про загибель одного вартового революції, одного поліцейського, одного випадкового перехожого та шістьох демонстрантів. Загалом ідеться вже про не менше 21 загиблого за останні дні.

    Автор: Ілля Коваль, Стас Соколов


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