Роухані: Переговори з Вашингтоном на тлі санкцій не мають сенсу

Тегеран закинув Вашингтону ведення "психологічної війни" та спроби розколу іранського народу. Про це у понеділок, 6 серпня, заявив президент Ірану Хасан Роухані. Водночас він відзначив, що попри відновлення санкцій США, Іран дотримуватиметься ядерної угоди і виконуватиме взяті на себе зобов'язання.
Іран готовий до переговорів із Вашингтоном лише за умови, що США повернуть довіру до себе. "Ми завжди виступаємо за дипломатію та переговори ... Але переговори потребують чесності ... Сполучені Штати знову запроваджують санкції проти Ірану та розривають ядерну угоду, а потім хочуть провести переговори з нами", - заявив Роухані в прямому ефірі державного телеканалу, передає агенція Reuters.
Він також зазначив, що заклик до переговорів разом із запровадженням санкцій не має сенсу. "Заклик Трампа до прямих переговорів - тільки для внутрішнього споживання в Америці ... і створення хаосу в Ірані", - додав Роухані. Він зауважив, що санкції можуть зачепити поставки важливих товарів в країну, наприклад, ліків.
Трамп готовий до тиску і нової угоди
Американський президент Дональд Трамп раніше цього ж дня заявив, що попри відновлення санкцій проти Ірану, він готовий працювати над угодою щодо вирішення питань, які викликають невдоволення Вашингтона. "В той час, як ми продовжуємо здійснювати максимальний тиск на іранський режим, я залишаюся відкритим до всеосяжної угоди щодо всього спектру шкідливих дій режиму, включно з програмою з розробки балістичних ракет і щодо підтримки тероризму", - йдеться у його заяві, розповсюдженій Білим домом. Трамп також позитивно відзначив, що багато міжнародних компаній заявили про наміри залишити іранський ринок, а деякі держави планують скоротити або припинити імпорт іранської нафти, повідомляє dpa.
Нагадаємо, на початку травня 2018 року Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном та Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, здійснення Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.
Після виходу з угоди Вашингтон ухвалив рішення розширити санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості в силі. Частина американських санкцій буде відновлена 7 серпня, а інша частина - 5 листопада.
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Іран охопили протести
Найбільші протести з 2009 року
В іранських містах тривають акції протестів, що розпочались 28 грудня. Нинішня хвиля демонстрацій - найбільша з 2009 року, коли протестувальники висловлювали незадоволення перемогою Махмуда Ахмадінежада на президентских виборах.
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Іран охопили протести
Незадоволення високими цінами та політикою
У перший день протестів, 28 грудня, вуличні акції у місті Мешхеді на північному сході Ірану переросли у зіткнення демонстрантів з поліцією, не менше 50 людей були затримані. Протестувальники висловлювали незадоволення зростанням цін, безробіттям, а також зовнішньою політикою країни, що призводить до санкцій проти Ірану.
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Іран охопили протести
Протести у Тегерані
29 грудня влада Ірану застерегла людей від участі у подальших акціях, особливо у столиці країни. Однак вже 30 грудня мітинг у Тегерані влаштувала група студентів. Вони скандували "Ні Газа, ні Ліван, життя віддам за Іран" і виступали проти того, що уряд витрачає кошти на підтримку проіранських угруповань на Близькому Сході, а не на розвиток власної країни.
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Іран охопили протести
Сотні затриманих
На вуличних акціях у Тегерані уже в перші дні затримали 200 осіб, 40 з яких влада вважає "ватажками незаконних зібрань". Тепер на них чекає суд. За офіційними даними, дев'ять з десяти затриманих - молодше 25 років.
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Іран охопили протести
Перші загиблі
На антиурядових демонстраціях 30 грудня в місті Доруд на заході Ірану загинули два демонстранти. Місцева влада запевняє: поліція не має відношення, є "докази" того, що в смертях винні бойовики екстремістської "Ісламської держави".
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Іран охопили протести
Telegram та Instagram - заблокували
В останній день 2017 року в Ірані заблокували соцмережу Instagram та месенджер Telegram. Рішення влада пояснила потребою "підтримувати мир та безпеку громадян". Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що блокування програми обміну повідомленнями викликано відмовою його компанії закрити канали зв'язку для протестувальників.
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Іран охопили протести
Роухані: В Ірані кожен має право на власну думку
Президент Ірану Хасан Роухані на засіданні уряду 31 грудня засудив насильство та закликав створювати "можливості для законної критики та протестів". За його словами, Іран - вільна країна, де кожен має право на власну думку.
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Іран охопили протести
Поява політичних слоганів
Попри те, що протести почалися з економічних причин, на вулицях Ірану вже лунають і політичні лозунги. Зокрема антиклерикальні - на фото розірваний плакат з зображенням глави теократичного режиму, Верховного лідера Ірану, аятолли Хаменеї. Кричать також і "Слався Реза-Шах" - монарх Ірану в 1925-1941 році, чию династію Пехлеві повалив аятолла Рухолла Хомейні, перший лідер ісламської республіки.
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Іран охопили протести
Тривожна статистика
Число жертв протестів продовжує зростати. Лише 2 січня офіційно відомо про загибель одного вартового революції, одного поліцейського, одного випадкового перехожого та шістьох демонстрантів. Загалом ідеться вже про не менше 21 загиблого за останні дні.
Автор: Ілля Коваль, Стас Соколов