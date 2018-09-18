Росія оснастить ППО Сирії зенітно-ракетним комплексом С-300

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія поставить Сирії зенітно-ракетну систему С-300 і автоматизовані системи для управління всіма засобами протиповітряної оборони (ППО) у відповідь на дії Ізраїлю, що призвели до знищення літака Іл-20. "Сирійським збройним силам протягом двох тижнів буде передано сучасний зенітний ракетний комплекс С-300. Він здатний перехоплювати засоби повітряного нападу на дальності понад 250 кілометрів і одночасно вражати кілька повітряних цілей", - заявив Шойгу в понеділок, 24 вересня, у спеціальній телевізійній заяві, повідомляє "Інтерфакс".

Шойгу наголосив, що в 2013 році Росія на прохання ізраїльської сторони призупинила поставку в Сирію комплексу С-300, який був готовий до відправки, а сирійські військовослужбовці пройшли відповідне навчання.

Глава російського міноборони також зазначив, що Росія забезпечить командні пункти сирійських з'єднань і військових частин ППО автоматизованими системами управління: "Це забезпечить централізоване управління всіма силами і засобами ППО Сирії, ведення моніторингу повітряної обстановки і оперативну видачу вказівок". "Головне, буде гарантована ідентифікація всіх російських повітряних суден сирійськими засобами ППО", - сказав Шойгу.

17 вересня над акваторією Середземного моря системою протиповітряної оборони Сирії С-200 було збито російський літак-розвідник Іл-20, на борту якого перебувало 15 російських військовослужбовців. Росія покладала провину за інцидент на Ізраїль, заявивши, що ізраїльські літаки F-16, які бомбардували територію Сирії, прикрилися російським Іл-20. Натомість Ізраїль звинуватив у цьому інциденті сирійських військових, котрі вели неточний вогонь вже тоді, коли ізраїльські літаки залишили район, де стався інцидент. Згодом російський президент Володимир Путін назвав трагедію з літаком "ланцюгом випадкових обставин".