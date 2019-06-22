Росія заявляє, що її військові фахівці відбули з Венесуели

Зі столиці Венесуели Каракаса в середу, 26 червня, відбули військово-технічні фахівці, які працювали в країні. Про це повідомляє посольство РФ у Венесуелі на своїй сторінці у Facebook.

"З Каракаса до Москви 26 червня вилетів літак Іл-62 з російськими техніками, які перебували у Венесуелі протягом трьох останніх місяців та здійснювали технічне сприяння, яке забезпечує Росія за контрактами у військово-технічній сфері з Венесуелою", - йдеться в повідомленні.

Як інформує "Інтерфакс", Венесуела є найбільшим експлуатантом російського озброєння та військової техніки у латиноамериканському регіоні. Сума контрактів у сфері військово-технічного співробітництва між РФ та Венесуелою оцінювалась у 11 мільярдів доларів США. Венесуела, зокрема, придбала російські мобільні системи ППО середньої дальності ЗРК "Бук-М2" і великої дальності - "Антей-2500". Повідомлялося, що до Венесуели поставили 100 тисяч автоматів "Калашникова" нової модифікації АК-103. Крім того, Каракас придбав винищувачі, вертольоти, танки тощо.

Нагадаємо, два літаки зросійськими військовослужбовцями прибули до Венесуели в березні. Проти цього активно виступала влада США.

Тим часом венесуельський міністр інформації Хорхе Родрігес заявив про невдалу спробу військового перевороту в країні. За його словами, 23-24 червня група офіцерів за пдітримки Колумбії, США та Чилі намагалася вбити главу Венесуели Ніколаса Мадуро та поставити на його місце генерала.

З січня цього року латиноамериканська країна знаходиться у стані гострої політичної кризи. Відразу після вступу Ніколаса Мадуро на посаду глави держави на другий термін в країні почалися масові акції протесту. Голова опозиційного Мадуро парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав визнали його в якості легітимного лідера. Мадуро, який досі є главою Венесуели, підтримують, зокрема, Росія і Куба.