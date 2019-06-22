 Росія заявляє, що її військові фахівці відбули з Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2019

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Новини

Росія заявляє, що її військові фахівці відбули з Венесуели

Російські військові фахівці вилетіли з Венесуели до Росії, заявило посольство РФ у латиноамериканській країні. Тим часом венесуельська влада оголосила про невдалу спробу військового перевороту.

Військовий марш у Венесуелі у травні 2019 року (у центрі - Ніколас Мадуро)

Військовий марш у Венесуелі у травні 2019 року (у центрі - Ніколас Мадуро)

Зі столиці Венесуели Каракаса в середу, 26 червня, відбули військово-технічні фахівці, які працювали в країні. Про це повідомляє посольство РФ у Венесуелі на своїй сторінці у Facebook.

"З Каракаса до Москви 26 червня вилетів літак Іл-62 з російськими техніками, які перебували у Венесуелі протягом трьох останніх місяців та здійснювали технічне сприяння, яке забезпечує Росія за контрактами у військово-технічній сфері з Венесуелою", - йдеться в повідомленні.

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Російські солдати мають залишити територію Венесуели, заявив президент США Дональд Трамп на зустрічі з дружиною Хуана Гуайдо Фабіаною Розалес. (27.03.2019)

Як інформує "Інтерфакс",  Венесуела є найбільшим експлуатантом російського озброєння та військової техніки у латиноамериканському регіоні. Сума контрактів у сфері військово-технічного співробітництва між РФ та Венесуелою оцінювалась у 11 мільярдів доларів США. Венесуела, зокрема, придбала російські мобільні системи ППО середньої дальності ЗРК "Бук-М2" і великої дальності - "Антей-2500". Повідомлялося, що до Венесуели поставили 100 тисяч автоматів "Калашникова" нової модифікації АК-103. Крім того, Каракас придбав винищувачі, вертольоти, танки тощо. 

Нагадаємо, два літаки зросійськими військовослужбовцями прибули до Венесуели в березні. Проти цього активно виступала влада США.

Тим часом венесуельський міністр інформації Хорхе Родрігес заявив про невдалу спробу військового перевороту в країні. За його словами, 23-24 червня група офіцерів за пдітримки Колумбії, США та Чилі намагалася вбити главу Венесуели Ніколаса Мадуро та поставити на його місце генерала. 

З січня цього року латиноамериканська країна знаходиться у стані гострої політичної кризи. Відразу після вступу Ніколаса Мадуро на посаду глави держави на другий термін в країні почалися масові акції протесту. Голова опозиційного Мадуро парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав визнали його в якості легітимного лідера. Мадуро, який досі є главою Венесуели, підтримують, зокрема, Росія і Куба.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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