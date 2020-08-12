Росія заявила про випуск першої партії вакцини проти коронавірусу

Перша партія розробленої центром імені Гамалії вакцини від коронавірусу вже виготовлена, повідомив МОЗ Росії.

"Виготовлена перша партія вакцини від нової коронавірусної інфекції COVID-19, розробленої НДЦ імені Гамалії МОЗ Росії", - йдеться в повідомленні пресслужби російського міністерства охорони здоров'я в суботу, 15 серпня, інформує агентство "Інтерфакс".

Директор Центру імені Гамалії Олександр Гінцбург заявляв раніше, що виробництва вакцини від коронавірусу в 5 мільйонів доз на місяць планується досягти в грудні-січні, повністю країна буде забезпечена вакциною протягом року.

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Вироблятися препарат, який отримав назву "Спутник V", буде на фармацевтичному заводі "Біннофарм" в Зеленограді. Повідомляється, що цей завод може виробляти близько 1,5 мільйона доз вакцини на рік.

Скепсис експертів в Росії та Німеччині

Тим часом Асоціація організацій з клінічних досліджень( АОКД), що об'єднує фармацевтичні компанії та учасників російського ринку клінічних досліджень, раніше закликала МОЗ РФ відкласти державну реєстрацію вакцини, розробленої в центрі імені Гамалії. За словами представників фармринку, новий препарат ще не завершив тестування за участю навіть сотень людей, не кажучи вже про проведення третьої фази досліджень, до якої мають бути залученими декілька тисяч учасників.

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Ряд німецьких експертів також скептично висловлювався щодо вакцини. Передчасна вакцинація мільйонів людей без третьої фази клінічних випробувань за участю тисяч добровольців "може бути небезпечною", заявляв міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn).

Як зазначив Шпан, за наявною інформацією російська вакцина ще не була достатньо випробувана. "Йдеться не про те, щоб якимось чином бути першим, а йдеться про те, щоб мати дієву, випробувану та безпечну вакцину", - наголосив міністр. За його словами, для довіри населення до вакцини важливо, щоб необхідні дослідження були проведені дуже ретельно.

"Надто рано починати (використання вакцини. - Ред.) - це може бути й небезпечно", - додав Шпан. Він вказав також на відсутність третьої фази випробувань вакцини з великою кількістю учасників.

У США також сумніваються у безпечності вакцини

Сумнів у тому, що російська вакцина готова до широкого застосування, висловив і радник Дональда Трампа, керівник Національного інституту з вивчення алергій та інфекційних хвороб США Ентоні Фаучі. "Я сподіваюся, що росіяни насправді чітко довели безпечність та ефективність вакцини. Але я серйозно сумніваюся у тому, що вони це зробили", - зазначив він.

Москва переконує в безпечності вакцини

У відповідь на критику міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко назвав сумніви у безпечності російської вакцини "безпідставними". "Колеги закордонні, вочевидь, відчуваючи певні конкурентні переваги російського препарату, намагаються висловити якісь думки, які, на наш погляд, абсолютно безпідставні", - заявляв Мурашко.

Нагадаємо, 11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив про реєстрацію першої у світі вакцини від коронавірусу, яка дає стійкий імунітет. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.