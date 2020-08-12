Росія заявила про випуск першої партії вакцини проти коронавірусу
У МОЗ Росії повідомили про випуск першої партії вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. У світі до російської вакцини ставляться скептично.
Росія заявила про випуск першої партії вакцини проти коронавірусу
Перша партія розробленої центром імені Гамалії вакцини від коронавірусу вже виготовлена, повідомив МОЗ Росії.
"Виготовлена перша партія вакцини від нової коронавірусної інфекції COVID-19, розробленої НДЦ імені Гамалії МОЗ Росії", - йдеться в повідомленні пресслужби російського міністерства охорони здоров'я в суботу, 15 серпня, інформує агентство "Інтерфакс".
Директор Центру імені Гамалії Олександр Гінцбург заявляв раніше, що виробництва вакцини від коронавірусу в 5 мільйонів доз на місяць планується досягти в грудні-січні, повністю країна буде забезпечена вакциною протягом року.
Тим часом Асоціація організацій з клінічних досліджень( АОКД), що об'єднує фармацевтичні компанії та учасників російського ринку клінічних досліджень, раніше закликала МОЗ РФ відкласти державну реєстрацію вакцини, розробленої в центрі імені Гамалії. За словами представників фармринку, новий препарат ще не завершив тестування за участю навіть сотень людей, не кажучи вже про проведення третьої фази досліджень, до якої мають бути залученими декілька тисяч учасників.
Ряд німецьких експертів також скептично висловлювався щодо вакцини. Передчасна вакцинація мільйонів людей без третьої фази клінічних випробувань за участю тисяч добровольців "може бути небезпечною", заявляв міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn).
Як зазначив Шпан, за наявною інформацією російська вакцина ще не була достатньо випробувана. "Йдеться не про те, щоб якимось чином бути першим, а йдеться про те, щоб мати дієву, випробувану та безпечну вакцину", - наголосив міністр. За його словами, для довіри населення до вакцини важливо, щоб необхідні дослідження були проведені дуже ретельно.
"Надто рано починати (використання вакцини. - Ред.) - це може бути й небезпечно", - додав Шпан. Він вказав також на відсутність третьої фази випробувань вакцини з великою кількістю учасників.
У США також сумніваються у безпечності вакцини
Сумнів у тому, що російська вакцина готова до широкого застосування, висловив і радник Дональда Трампа, керівник Національного інституту з вивчення алергій та інфекційних хвороб США Ентоні Фаучі. "Я сподіваюся, що росіяни насправді чітко довели безпечність та ефективність вакцини. Але я серйозно сумніваюся у тому, що вони це зробили", - зазначив він.
Москва переконує в безпечності вакцини
У відповідь на критику міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко назвав сумніви у безпечності російської вакцини "безпідставними". "Колеги закордонні, вочевидь, відчуваючи певні конкурентні переваги російського препарату, намагаються висловити якісь думки, які, на наш погляд, абсолютно безпідставні", - заявляв Мурашко.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Tesla упевнено пішла на обгін
У розпал пандемії COVID-19 Tesla стрімко обігнала таких своїх конкурентів Toyota і Volkswagen, здобувши титул найдорожчого автовиробника в світі. При цьому обсяги продажів Tesla в порівнянні з традиційними гігантами є невеликими. У другому кварталі 2020 року акції цієї компанії підскочили більш ніж удвічі. Зокрема, і завдяки заводу Tesla в Шанхаї, який старанно виробляє авто для китайського ринку.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Netflix - "чилити" перед екраном
За перше півріччя цього року на стрімінговий сервіс Netflix підписалось додатково понад 25 мільйонів нових абонентів, оскільки через карантин людям доводилось сидіти вдома і можливості розваг були вкрай обмежені. Капіталізація Netflix сягнула цього року 70 мільярдів доларів. Таким чином, цей сервіс є дорожчим, ніж такі медіа-гіганти як Walt Disney або AT&T, материнська компанія HBO.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Фітнес вдома
Фітнес-стартап Peloton, який виробляє велотренажери, а також пропонує онлайн-заняття з фітнесу, продемонстрував квартальне зростання продажів на рівні 66 відсотків, коли через коронавірус багато хто змушений був залишити свої фінтес-мрії та переключитися на домашні вправи. У квітні Peloton провів найбільше заняття в своїй історії, яке з дому відвідали понад 23 тисячі людей.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Коронавірусні мільярдери
Виконавчий директор фармакомпанії Moderna Стефан Бансель буквально став мільярдером, після того як компанія випустила експериментальну вакцину проти коронавірусу, допущену до клінічних випробувань на людях. Курс акції компанії одразу ж злетів угору. Так само й малайзієць Лім Ві Чай, власник контрольного пакету акцій виробника медичних рукавичок Top Glove, став мільярдером під час пандемії.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Вдома на зв'язку
Мало про яку компанію за останні місяці так багато говорили, як про Zoom. У квітні в певні дні її програмами користувалися понад 300 мільйонів людей - разючий приріст до 10 мільйонів користувачів у грудні 2019. Популярності програми Zoom не завадили навіть сумніви щодо захисту даних, які лунали в ЗМІ. Після виходу компанії на біржу минулого року її вартість зросла з 16 до 70 мільярдів доларів.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Ігрові прибутки
Комп'ютерні ігри під час локдауну для багатьох були способом відключитися від реальності. Онлайн-ігри на кшталт Call of Duty притягнули десятки мільйонів людей. Остання гра, Animal Crossing виробництва компанії Nintendo, продемонструвала продажі на рівні понад 13 мільйонів штук протягом шести тижнів після випуску в березні. Зріс і попит на ігрові приставки – Switch, Xbox та PlayStation
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Вперед на вітрилах стрімінгу
База платних підписників шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify в першому кварталі 2020 року на тлі пандемії зросла до 130 мільйонів людей. Окремо компанія відзначила збільшення програвання музики через ігрові приставки на кшталт Xbox та PlayStation. На американських біржах акції Spotify демонструють одні з найкращих показників цього року.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Домашній бізнес
Пандемія сприяла посиленню позицій компаній, чий бізнес повністю зосереджений онлайн та включає онлайн-комунікацію, дистанційну роботу та проведення транзакцій. Компанії на кшталт Apple, Microsoft, Amazon та Facebook були за останні місяці основними рушійними силами американських біржових індексів. Приріст продемонстрували також сервіс онлайн-платежів PayPal та клауд-комп'ютингова компанія Twilio.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Порожні полиці
Роздрібні торговельні мережі на кшталт німецької Rewe чи французької Carrefour під час перших тижнів карантину пережили справжню навалу покупців, які зметали з полиць численні товари. Це сприяло підвищеному попиту на акції роздрібних продовольчих компаній. Підвищення попиту на товари спостерігають і онлайн-торгівці на кшталт Amazon, адже багато наляканих вірусом покупців досі уникають магазинів.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Безпека передусім
Попит на продукцію виробників масок, дезінфекційних засобів та серветок під час пандемії COVID-19 зростає надзвичайними темпами. Серед тих, хто чи не найбільше у виграші від цього, - компанія 3M Corp., яка, серед іншого, виробляє захисні маски.