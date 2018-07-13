 Росія вимагає від США звільнення Марії Бутіної | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2018

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Новини

Росія вимагає від США звільнення Марії Бутіної

Сергій Лавров у розмові з Майком Помпео 21 липня наголосив на необхідності "якнайшвидшого звільнення" росіянки Марії Бутіної, яку у США обвинувачують у роботі іноземним агентом без реєстрації.

Марія Бутіна

Марія Бутіна має бути негайно звільнена, наполягає МЗС РФ

Росія вимагає від США "якнайшвидшого звільнення" своєї громадянки Марії Бутіної, яку заарештували у США за звинуваченням у фактичній роботі іноземним агентом без відповідної реєстрації. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Майком Помпео у суботу, 21 липня.

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Афіни вирішили вислати двох співробітників російських дипломатичних служб. Російських дипломатів звинувачують у втручанні у внутрішні справи та в діях, що становлять загрозу нацбезпеці Греції, повідомляють грецькі ЗМІ. (11.07.2018)

У США затримали Марію Бутіну - помічницю віце-голови ЦБ Росії. Її звинувачують у змові з метою роботи як іноземного агента без реєстрації в міністерстві юстиції США. DW про те, хто така Бутіна. (17.07.2018)

Росіянку Марію Бутіну, підозрювану у роботі іноземним агентом у США без реєстрації, помістили під варту. Прокуратура продемонструвала фотографії контактів Бутіної з російською розвідкою. (18.07.2018)

Розмова відбулася за американською ініціативою, повідомляє МЗС РФ. Лавров заявив про "неприйнятність дій американської влади, яка заарештувала в США на підставі сфабрикованих звинувачень російську громадянку Марію Бутіну".

Також Лавров обговорив з Помпео перспективи подальшого вибудовування відносин між РФ і США. "Міністр і держсекретар обговорили також ситуацію в Сирії і довкола неї, включно із можливою взаємодією Росії і США разом з іншими країнами з гуманітарними проблемами в Сирійській Арабській Республіці, і завдання, пов'язані з підтримкою зусиль із просування денуклеаризації Корейського півострова", - йдеться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, Марію Бутіну підозрюють у роботі іноземним агентом у США без реєстрації. Через ризик її втечі її помістили під варту. Прокуратура США продемонструвала фотографії контактів Бутіної з російською розвідкою. За даними ФБР, Бутіна налагоджувала відносини з американськими політиками "з метою встановлення "обхідних" каналів комунікації", ідеться в обвинувальному висновку.

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Росіянку Марію Бутіну, підозрювану у роботі іноземним агентом у США без реєстрації, помістили під варту. Прокуратура продемонструвала фотографії контактів Бутіної з російською розвідкою.

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У США затримали росіянку за звинуваченням в роботі агенткою РФ 17.07.2018

29-річної росіянці Марії Бутіній у США пред'явлені звинувачення в спробах впливати на американську політику в інтересах Росії за вказівкою російського чиновника. Її адвокат заперечує всі звинувачення.

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