Росія вимагає від США звільнення Марії Бутіної

Росія вимагає від США "якнайшвидшого звільнення" своєї громадянки Марії Бутіної, яку заарештували у США за звинуваченням у фактичній роботі іноземним агентом без відповідної реєстрації. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Майком Помпео у суботу, 21 липня.

Розмова відбулася за американською ініціативою, повідомляє МЗС РФ. Лавров заявив про "неприйнятність дій американської влади, яка заарештувала в США на підставі сфабрикованих звинувачень російську громадянку Марію Бутіну".

Також Лавров обговорив з Помпео перспективи подальшого вибудовування відносин між РФ і США. "Міністр і держсекретар обговорили також ситуацію в Сирії і довкола неї, включно із можливою взаємодією Росії і США разом з іншими країнами з гуманітарними проблемами в Сирійській Арабській Республіці, і завдання, пов'язані з підтримкою зусиль із просування денуклеаризації Корейського півострова", - йдеться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, Марію Бутіну підозрюють у роботі іноземним агентом у США без реєстрації. Через ризик її втечі її помістили під варту. Прокуратура США продемонструвала фотографії контактів Бутіної з російською розвідкою. За даними ФБР, Бутіна налагоджувала відносини з американськими політиками "з метою встановлення "обхідних" каналів комунікації", ідеться в обвинувальному висновку.